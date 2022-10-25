Ці маловідомі способи допоможуть швидко вивести кров із одягу

Плями крові виводяться з тканини дуже складно і після прання є ризик, що залишаться неприємні іржаві розводи. При виведенні таких плям найголовніше – діяти швидко та видалити кров до того, як вона засохне.

Які способи допоможуть видалити плями крові з одягу – читайте у матеріалі нижче.

Найважливіше, що вам потрібно пам'ятати при виведенні плям крові з тканини - це те, що чим більше мине часу з моменту попадання крові на тканину, тим важче видалити пляму. Якщо є можливість – не дайте крові засохнути повністю. І не використовуйте гарячу воду, щоб випрати пляму.

Перекис водню

Перекис водню варто використовувати акуратно, тому що він має властивість відбілювати тканину. Тому спочатку проведіть невеликий тест на внутрішній стороні одягу.

Якщо все гаразд, налийте трохи перекису на світлу тканину, а потім прикладіть її до плями крові. Тримайте, поки кров не зникне. Потім промийте холодною водою і виперіть звичайним способом.

Оцет

Налийте невелику кількість оцту на пляму крові та залиште на 10 хвилин. Потім промокніть пляму паперовим рушником.

Потім промийте холодною водою та за необхідності проведіть процедуру ще раз. А потім виперіть звичайним способом.

Кукурудзяний крохмаль

Зробіть пасту з кукурудзяного крохмалю та холодної води, а потім нанесіть товстий шар на пляму крові. Дайте висохнути й в ідеалі – на сонці. Коли висохне - струсіть крохмаль і промийте пляму холодною водою.

При необхідності повторіть процедуру ще раз, а потім виперіть одяг звичайним способом.

Мило та холодна вода

Свіжі плями крові відмінно відмиваються за допомогою води та мила. Потримайте пляму під краном з холодною водою, потім переверніть і промийте пляму з милом та холодною водою, з іншого боку.

Потім протріть пляму вологим шматком мила або крапніть кілька крапель рідкого мила для рук, рідини для миття посуду. Потім потріть тканину, щоб видалити якнайбільше плями.

Промийте пляму з обох боків холодною водою. При необхідності - повторіть процедуру, а потім виперіть звичайним способом.