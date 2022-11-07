Ми все робили неправильно. Скільки разів на тиждень потрібно міняти наволочки

Для того, щоб висипатися і бути здоровим, дуже важливо змінювати постільну білизну постійно. Тому спати на одній і тій же наволочці більше двох днів поспіль може бути великою помилкою.

Експерти видання Sante Plus дали поради, як часто потрібно міняти наволочки у ліжку.

Чому не можна спати на одній і тій же наволочці більше 2 ночей поспіль?



Хоча все більше і більше людей усвідомлюють важливість регулярного прання постільної білизни, більшість з них не знають, чому деякі експерти радять міняти її після двох ночей сну.

Що відбувається, коли ви спите на наволочці?



Згідно з дослідженням Американського хімічного товариства, щодня ми втрачаємо до 500 мільйонів клітин шкіри. Таким чином, піт та шкірний жир осідають на наших наволочках, перебуваючи у безпосередньому контакті з вашою шкірою.

Всі ці тілесні рідини можуть призвести до зростання мікроорганізмів, таких як бактерії, кліщі та мікроби. Це явище навряд чи призведе до ускладнень зі здоров'ям, проте може викликати подразнення шкіри, висип, інфекції, навіть алергію або проблеми з диханням.

Засипання на брудних наволочках може мати деякі наслідки, навіть якщо ви змиваєте макіяж і вмиваєтеся перед сном.

Щоночі вбираючи піт, залишки макіяжу і відмерлі клітини шкіри, наволочки створюють ідеальне середовище для розмноження пилових кліщів та інших бактерій.

Брудна наволочка може вплинути на вашу імунну систему

Оскільки в наволочках живуть бактерії та пилові кліщі, якщо їх не випрати, вони становлять підвищений ризик астми, бронхіту, алергії та інших проблем зі шкірою.