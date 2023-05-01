Які рослини висадити на ділянці, щоб і врожай отримати, і комарів відлякати

Перцева м'ята

Ця рослина має аромат, який здатний відлякати комарів із садової чи прибудинкової ділянки. Але це не єдина перевага м'яти, її листя можна зібрати для запашного чаю або для виготовлення настоянки.

Розсаду перцевої м'яти найкраще висаджувати у відкритий ґрунт в другій половині травня.

Базилік

Сильний запах базиліку є чудовим захистом від комарів. А його листя може зняти свербіж, що з'являється після їхніх укусів. Достатньо злегка розтерти зелень у долоні і прикласти до ураженого місця.

У відкритий ґрунт базилік висаджують на початку травня. Він так само як і м'ята, крім функції захисту від комах, стане смачним доповненням до страв.

Розмарин

Ця пряна рослина має сильний аромат, який дуже не люблять комарі, тому вони будуть її максимально уникати. Найбільше запаху листя виділяє, якщо його розтерти.

У відкритий ґрунт цю рослину можна висаджувати з середини і до кінця травня.

Лаванда

Це одна із квіток, яку найбільше не люблять комарі. Лаванда не лише їх відлякає, а й потішить садівників своїм виглядом і запахом. А після цвітіння її можна засушити й використовувати, як засіб для захисту від молі у шафі.

Кущі лаванди можна висаджувати у відкритий ґрунт з травня по жовтень.

Меліса

Ця рослина не тільки позбавить вашу ділянку від комарів, а й може стати чудовою основою для трав'яного чаю. Адже листя меліси володіють заспокійливими властивостями.

У відкритий ґрунт мелісу можна сіяти наприкінці травня, вона досить проста у вирощуванні.

Лимонна трава

Лимонну траву або лемонграс легко виростити як у садку, так і на підвіконні. Її олію навіть додають у засоби для відлякування комарів.

Найкраще розсаду висаджувати у відкритий ґрунт в кінці травня чи на початку червня.