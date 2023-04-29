Завдяки цьому добриву квола розсада "оживе" й зміцніє: копійчаний спосіб

Правильне підживлення розсади забезпечить вас щедрим урожаєм. Для цього навіть не обов'язково купувати дорогі добрива, лавровий лист стане чудовим джерелом корисних мікроелементів для зелені.

Про те, як правильно підживити розсаду за допомогою лаврового листа, розповідаємо у матеріалі нижче .

Чим багатий лавровий лист

Лавровий лист цінне джерело корисних елементів для розсади. У ньому містяться вітаміни А, В, С і РР, дубильні речовини, ефірні олії. Вони здатні підвищити імунітет рослин та захистити ґрунт від грибка і цвілі, а розсаду - від "чорної ніжки".

У лавровому листі також багато макро- і мікроелементів, а саме: калію, фосфору, марганцю, селену, натрію, магнію, заліза й міді.

Підживлення з лаврового листа корисне для всіх без винятку культур. Ним можна удобрювати як розсаду, так і кімнатні рослини. Особливо добре він діє на томати, капусту і перець.

Як правильно його вносити у ґрунт

На етапі посіву насіння потрібно додати у землю подрібнений на кавомолці лавровий лист у розрахунку 1:40. Тоді перемішати ґрунт і висіяти насіння. Після такої процедури підгодівля не знадобляться протягом місяця.

Лавровий лист також можна додати у ґрунт під час пікірування або висадки в окремі стаканчики.

Також із лаврового листа можна приготувати добриво для поливу розсади. Для цього 4 середніх лаврових листа залийте 1 л теплої води, температури близько 70°С. Тоді залиште на 3-4 год., щоб настоялось.

Завдяки такому підживленню рослини оживуть, стануть міцніші, будуть краще рости і рясніше цвісти.