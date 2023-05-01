Какие растения высадить на участке, чтобы и урожай получить, и комаров отпугнуть

Перечная мята

Это растение имеет аромат, способный отпугнуть комаров из садового или придомового участка. Но это не единственное преимущество мяты, ее листья можно собрать для душистого чая или для изготовления настойки.

Рассаду перечной мяты лучше высаживать в открытую почву во второй половине мая.

Базилик

Сильный запах базилика - прекрасная защита от комаров. А его листья могут снять зуд после их укусов. Достаточно слегка растереть зелень в ладони и приложить к пораженному месту.

В открытую почву базилик высаживают в начале мая. Он так же, как и мята, кроме функции защиты от насекомых, станет вкусным дополнением к блюдам.

Розмарин

Это пряное растение имеет сильный аромат, который очень не любят комары, поэтому они будут его максимально избегать. Больше всего листья выделяет запах, если их растереть.

В открытую почву это растение можно высаживать с середины и до конца мая.

Лаванда

Это один из цветков, который очень не любят комары. Лаванда не только их отпугнёт, но и порадует садоводов своим видом и запахом. А после цветения ее можно засушить и использовать как средство для защиты от моли в шкафу.

Кусты лаванды можно высаживать в открытый грунт с мая по октябрь.

Мелисса

Это растение не только избавит ваш участок от комаров, но и может стать отличным основанием для травяного чая. Ведь листья мелиссы обладают успокаивающими свойствами.

В открытую почву мелиссу можно сеять в конце мая, ее достаточно просто вырастить.

Лимонная трава

Лимонную траву или лемонграсс легко вырастить как в садке, так и на подоконнике. Ее масло даже добавляют в средства для отпугивания комаров.

Лучше рассаду высаживать в открытую почву в конце мая или начале июня.