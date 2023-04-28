Ніколи не садіть ці рослини поряд, якщо хочете отримати гарний урожай

Деякі види рослин можуть конкурувати між собою, тому їх не варто садити поряд, інакше ви не отримаєте врожай навіть за умови найкращого догляду.

Про те, які рослини несумісні між собою та яких правил варто дотримувати господарям при посадці культур, пише Gardening know how .

Зважайте на розмір рослин

Всі городні рослини приблизно однакового розміру мають однакові потреби в освітленні. Садити дуже високі види поряд із низькорослими не варто, бо вони затінятимуть їх.

Якщо площа городу не дозволяє розвести ці культури по різних кутках ділянки, тоді варіантом стане висадка низькорослих рослин в окремий ряд на краю поля. Так вони отримуватимуть свою дозу світла.

Враховуйте потреби різних культур

Деякі рослини потребують багато води, а це може нашкодити сусіднім культурам. Те ж саме і з добривами. Тому врахуйте це при плануванні грядок на городі.

Гарним виходом є посадка разом рослин з однаковими потребами у живленні й воді. Але лише в тому випадку, якщо вони не конкурують між собою.

Рослини хімічно шкодять своїм конкурентам

Рослини є алопатичними, тобто вони можуть хімічно перешкоджати життєво важливим системам інших культур, з якими вони конкурують.

Зазвичай такими рослинами є бур'янами. Втім деякі ландшафтні і сільськогосподарські види залишають після себе також алопатичні хімічні речовини.

Дослідження в цій сфері ще недостатні, але серед рослин, які, як вважається, мають алопатичні властивості, є:

спаржа

боби

буряк

броколі

капуста

огірки

горох

соєві боби

соняшники

помідори

Які рослини не можна садити поряд

Волоські горіхи заважають рости помідорам, баклажанам й кукурудзі. Під час садіння броколі переконайтеся, що дотримуєтеся правильної сівозміни, оскільки броколі може залишати після себе речовини, які інші хрестоцвіті культури не переносять.

Люцерна здатна перешкоджати проростанню навіть її власного насіння. А от часник і цибуля заважають зростанню бобів і гороху, але сумісні з більшістю інших культур.

Уникайте наступних пар на городі, якщо хочете отримати врожай: