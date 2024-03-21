Які речі не можна прати у пральній машинці: є ризик отримати збитки

Перевіряйте кишені

Завжди перед пранням перевіряйте кишені, щоб там не було гострих предметів, монет та ключів. Вони можуть пошкодити зливний насос і подряпати салон машинки.

Стрази, ґудзики, блискавки

Серед одягу, який не варто класти у пральну машинку, є одяг з такими аксесуарами, як блискавки, стрази або масивні ґудзики. Є дуже великий ризик пошкодити як саму річ, так і ваш пральний агрегат. Кнопки та застібки можуть застрягти в баку машинки та пошкодити одяг.

Дрібні речі

Краватки, шовкові або вовняні - не слід прати у машинці. Вони можуть сісти та втратять форму чи колір. Такі делікатні дрібні речі краще прати вручну з м'яким мийним засобом.

Бюстгальтери

Прати ніжну спідню білизну в машинці фахівці теж не радять, бо вона може втратити форму і пошкодитися. А ще гачки можуть зачепитися за барабан та пошкодити ваш агрегат.