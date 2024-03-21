Какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке: есть риск получить убытки

Проверяйте карманы

Перед стиркой всегда проверяйте карманы, чтобы там не было острых предметов, монет и ключей. Они могут повредить сливной насос и поцарапать салон машины.

Стразы, пуговицы, молнии

Среди одежды, которую не стоит класть в стиральную машинку, есть одежда с такими аксессуарами, как молнии, стразы или массивные пуговицы. Есть очень большой риск повредить как саму вещь, так и ваш стиральный агрегат. Кнопки и застежки могут застрять в баке и повредить одежду.

Мелкие вещи

Галстуки, шелковые или шерстяные – не следует стирать в машинке. Они могут сесть и потерять форму или цвет. Такие щекотливые мелкие вещи лучше стирать вручную с мягким моющим средством.

Бюстгальтеры

Стирать нежное нижнее белье в машинке специалисты тоже не советуют, потому что оно может потерять форму и повредиться. А крючки могут зацепиться за барабан и повредить ваш агрегат.