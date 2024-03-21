RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке: есть риск получить убытки

Что нельзя стирать в машинке (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Современные стиральные машинки имеют множество режимов для разных типов тканей. Также можно установить разную температуру, наличие или отсутствие отжима, добавить нужные средства для стирки. Однако есть вещи, которые стирать в машинке все равно запрещено, потому что это принесет только убытки.

Какие вещи не стоит класть в барабан стиральной машины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.

Проверяйте карманы

Перед стиркой всегда проверяйте карманы, чтобы там не было острых предметов, монет и ключей. Они могут повредить сливной насос и поцарапать салон машины.

Стразы, пуговицы, молнии

Среди одежды, которую не стоит класть в стиральную машинку, есть одежда с такими аксессуарами, как молнии, стразы или массивные пуговицы. Есть очень большой риск повредить как саму вещь, так и ваш стиральный агрегат. Кнопки и застежки могут застрять в баке и повредить одежду.

Мелкие вещи

Галстуки, шелковые или шерстяные – не следует стирать в машинке. Они могут сесть и потерять форму или цвет. Такие щекотливые мелкие вещи лучше стирать вручную с мягким моющим средством.

Бюстгальтеры

Стирать нежное нижнее белье в машинке специалисты тоже не советуют, потому что оно может потерять форму и повредиться. А крючки могут зацепиться за барабан и повредить ваш агрегат.

Читайте РБК-Украина в Google News
стиркастиральная машинкапральна машинаБыт