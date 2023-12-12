Цей спосіб допоможе вам заощаджувати на пранні білизни в машинці

Експерт з прання білизни запропонував вносити невеликі зміни щоразу, коли ви завантажуєте білизну, щоб зменшити ваші рахунки за електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok експерта з прання.

Як заощаджувати на пранні в машинці

Гуру прибирання пояснила, як люди можуть прати речі без різкого збільшення витрат, використовуючи правильні налаштування пральної машини.

Часте прання в машинці створює додаткове навантаження на ваш гаманець, особливо в зимовий час, оскільки підвищена вологість вимагає тривалих циклів сушіння в сушильній машині.

З усіх приладів сушильна машина найбільш відома своїм величезним внеском у рахунки за комунальні послуги.

На щастя, один експерт знайшов розумний спосіб обійти фінансовий тягар, пов'язаний із пранням простирадлом, обравши правильні налаштування на своїй пральній машині.

Експерт показала, що повертає ручку управління в режим "віджимання і злив", перш ніж натиснути кнопку запуску пральної машини.

"Не забудьте про цей додатковий віджим. Додаткове віджимання допоможе видалити з білизни якомога більше води", - сказала гуру прибирання.

"Це скоротить час сушіння, особливо при пранні важких речей, таких як джинси, рушники та постільна білизна", - додала вона.

Цей прийом має першорядне значення для тих, хто не хоче використовувати сушарку цієї зими, але він не має часу або місця, щоб сушити одяг природним чином.