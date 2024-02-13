Чи часто треба мити дитячі іграшки і як це робити правильно

Іграшки дитини - це не просто джерело розваг, а й спосіб пізнання світу. А ще - це справжній розсадник бактерій, бо малюки їх тягнуть рота, тягають по підлозі, беруть з собою на прогулянку та у садочок. Тому дуже важливо ретельно слідкувати за чистотою іграшок і регулярно їх мити.

Як часто потрібно їх мити та як це зробити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Наскільки іграшки брудні

Згідно з дослідженнями, іграшки можуть бути забруднені небезпечними бактеріями, дріжджами, цвіллю та фекаліями.

80% м'яких іграшок містять потенційно небезпечні бактерії.

25% забруднені фекаліями.

75% іграшок ніколи не перуть.

90% дітей кидають свої іграшки на підлогу, де, за приблизними підрахунками, міститься понад 750 бактерій на квадратний дюйм!

Іграшки для домашніх тварин, як відомо, брудні, містять дріжджі, цвіль і бактерії.

Як часто мити дитячі іграшки

Дитячі іграшки, які найчастіше кладуть у рот дитини та кидають на підлогу, вимагають найчастішої уваги. Чистіть їх кожні один-два дні. Решту можна обробляти щотижня.

Пластикові та дерев'яні іграшки: 1-2 рази на тиждень.

М'які іграшки, які не можна прати: 1 раз на тиждень.

Іграшки для ванни: після кожного купання.

Електронні іграшки безпечні лише при чищенні поверхні, і їх слід протирати дезінфікуючим засобом щотижня і завжди, коли дитина хворіє.

Як правильно мити іграшки

Пластикові та гумові іграшки: можна мити теплою водою з милом. Для стійких плям можна використовувати розчин оцту або спирту.

Дерев'яні іграшки: протирайте вологою ганчіркою, змоченою в мильній воді. Не занурюйте у воду!

М'які іграшки:

Прати в пральній машині: вибирайте режим делікатного прання з температурою не більше 30°C.

Ручне прання: використовуйте теплу воду з дитячим шампунем або милом.

Сухе чищення: якщо іграшку не можна прати, використовуйте спеціальний спрей для сухого чищення м'яких меблів.

Очищення та дезінфекція: Замочіть іграшки в мильній воді на 10-15 хвилин.

Вимийте іграшки руками, використовуючи м'яку губку.

Змийте мильну воду чистою водою.

Розведіть 0,05% розчин хлоргексидину з водою в пропорції 1:10. Замочіть іграшки на 10 хвилин, потім протріть їх чистою ганчіркою. Оцет використовувати не можна.

Уникайте сушіння іграшок феном або на батареї, дайте їм повністю висохнути на відкритому повітрі.