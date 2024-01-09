UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевірити

Де в iPhone та iPad можна знайти, які додатки найбільше витрачають батарею (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У iOS є корисна функція, що показує, як саме витрачається заряд акумулятора. З її допомогою ви зможете дізнатися, який додаток виявився найненажерливішим за останні 7 днів або 24 години.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт технічних новин Digital Trends.

Відкрийте на мобільному пристрої "Налаштування" та виберіть розділ "Акумулятор".

Скриншот

У ньому ви побачите підрозділ "Акумулятор у додатках". За замовчуванням у ньому відображається витрата заряду батареї у відсотках. Якщо натиснути на "Активність" у верхньому правому кутку, інформація буде представлена докладніше.

Скриншот

У деяких програмах є два показники використання заряду батареї:

  • "На екрані" - це час, протягом якого програма активно використовувалася і була відкрита на екрані
  • "У фоновому режимі" - час, коли програма використовувалася в активному режимі, але була відкрита, коли працювала інша програма

Щоб заощадити заряд батареї, можна увімкнути режим енергозбереження (розділ "Акумулятор") або вимкнути оновлення певних програм у фоновому режимі. Це можна зробити в розділі "Основні", а потім "Оновлення контенту".

Скриншот

Читайте також, як знайти iPhone, якщо він загубився, вимкнувся чи без звуку.

А ще ми писали, що iPhone зможе отримати фізичну клавіатуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
iPhoneiPadакумулятор