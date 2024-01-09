Які програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевірити

Відкрийте на мобільному пристрої "Налаштування" та виберіть розділ "Акумулятор".

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У ньому ви побачите підрозділ "Акумулятор у додатках". За замовчуванням у ньому відображається витрата заряду батареї у відсотках. Якщо натиснути на "Активність" у верхньому правому кутку, інформація буде представлена докладніше.

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У деяких програмах є два показники використання заряду батареї:

"На екрані" - це час, протягом якого програма активно використовувалася і була відкрита на екрані

"У фоновому режимі" - час, коли програма використовувалася в активному режимі, але була відкрита, коли працювала інша програма

Щоб заощадити заряд батареї, можна увімкнути режим енергозбереження (розділ "Акумулятор") або вимкнути оновлення певних програм у фоновому режимі. Це можна зробити в розділі "Основні", а потім "Оновлення контенту".

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