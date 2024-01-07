Як знайти iPhone, якщо він загубився, вимкнувся чи без звуку

Втрата або крадіжка iPhone - справжній стрес для кожного власника, враховуючи ціну телефону та кількість інформації, яка може зберігатися в ньому. Однак добре, що Apple розробила кілька інструментів для пошуку смартфона в таких випадках.

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Коли відомо, що iPhone точно поблизу, можна просто зателефонувати на нього з другого свого телефону чи гаджета когось із членів сім'ї. Орієнтуючись на звук, ви швидко знайдете пропажу.

На жаль, такий трюк не допоможе, якщо на iPhone відключено дзвінок, гаджет знаходиться в безшумному режимі або просто вимкнено.

Увімкніть сигнал на iPhone з Apple Watch

Якщо у вас є годинник, то все це ще простіше завдяки функції пінгу. Вона дозволяє знайти iPhone поблизу незалежно від гучності рингтону та режиму "Не турбувати". Але це спрацює лише якщо смартфон у зоні дії Wi-Fi або Bluetooth.

Зробіть свайп на Apple Watch і тапніть по значку iPhone.

Через секунду на смартфоні пролунає гучний і виразний одиночний сигнал. При необхідності його можна повторити, знову торкнувшись кнопки пошуку. Якщо її затиснути, то на додаток до звуку iPhone ще й блимає спалахом.

Можна увімкнути сигнал на iPhone з Apple Watch (фото: ZDNet)

Подайте сигнал на iPhone через "Локатор"

Якщо не користуєтеся Apple Watch, а смартфон загубився десь поруч, можна знайти його за звуком за допомогою аналогічної функції у стандартній програмі "Локатор". Це можна зробити з іншого пристрою, прив'язаного до Apple ID, а за наявності "Сімейного доступу" - з будь-якого гаджета членів сім'ї. Або просто використовуйте iCloud у браузері.

Запустіть програму "Локатор" або відкрийте її у браузері, після чого виберіть iPhone у розділі "Пристрої".

Клацніть на значку "i" і потім на кнопку "Відтворити звук". Через кілька секунд на пристрої спочатку увімкнеться вібрація, а потім і звуковий сигнал. Він буде йти доти, доки ви не натиснете кнопку гучності на iPhone.

Додаток "Локатор", завдяки якому можна побудувати маршрут до iPhone (фото: Unsplash)

Побудуйте маршрут до iPhone

Якщо "Локатор" показує, що смартфон далеко, то тут можна прокласти маршрут до нього. Якщо гаджет не розряджений та підключений до інтернету, це буде актуальне розташування. Інакше - остання геопозиція, де iPhone був у Мережі.

Відкрийте "Локатор" та на вкладці "Пристрої" виберіть iPhone

Тапніть "Маршрути", і в "Картах" буде прокладено шлях до пристрою

На місці відтворюйте звук або шукайте смартфон візуально

Увімкніть "Режим зникнення"

Якщо спроби знайти iPhone за допомогою "Локатора" не мали успіху або смартфон розрядився, є сенс перевести пристрій у "Режим зникнення". Це забезпечить повне блокування для захисту ваших особистих даних та платіжних засобів, а також дозволить залишити повідомлення з вашими контактами та проханням повернути телефон.

Більше того, якщо хтось спробує увімкнути iPhone і гаджет вийде в Мережу - ви отримаєте сповіщення з геолокацією.

Перейдіть на вкладку "Пристрої" у "Локаторі", відкрийте свій iPhone і торкніться "Активувати" у розділі "Позначити як зниклий"

Введіть номер телефону, щоб зв'язатися з вами

Вкажіть текст повідомлення, яке відображатиметься на екрані блокування, і натисніть "Активувати"

Якщо хтось спробує увімкнути iPhone, він заблокується та відобразить вибране повідомлення, а ви отримаєте зворотне повідомлення

Режим зникнення на iPhone (фото: Apple Support)

Подайте заяву про крадіжку до поліції

Якщо вам здається, що iPhone був вкрадений, спробуйте звернутися до правоохоронних органів та подати відповідну заяву. Не факт, що це допоможе повернути зникний телефон, але ви хоч спробуєте.

При складанні заяви можуть знадобитися такі дані, як серійний номер та смартфон IMEI. Якщо у вас збереглася оригінальна упаковка або чек, все це можна подивитися там. Якщо ні, то ця інформація доступна в iCloud.