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Кнопковому iPhone бути! Смартфон зможе отримати фізичну клавіатуру

П'ятниця 05 січня 2024 16:00
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Кнопковому iPhone бути! Смартфон зможе отримати фізичну клавіатуру З чохлом-клавіатурою iPhone стає кнопковим (фото: Clicks)
Автор: Павло Колеснік

На виставці CES було представлено чохол Clicks з механічною QWERTY-клавіатурою спеціально для користувачів iPhone. Цей аксесуар покликаний задовольнити потреби тих, хто сумує за старими моделями смартфонів BlackBerry і віддає перевагу більш відчутному способу введення тексту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Clicks легко підключається до iPhone через роз'єм Lightning або USB-C, забезпечуючи щільне з'єднання та створюючи відчуття єдиного пристрою з механічною клавіатурою завдяки підсвічуванню клавіш та звичній розкладці.

Чохол для iPhone 15 Pro збільшує довжину пристрою до 188,45 мм (+41,85 мм) і при цьому загальна вага зростає на третину - на 62 грами.

Клавіатура не вимагає власного акумулятора, а використовує живлення від смартфона. Додатковий роз'єм дозволяє подавати енергію безпосередньо на iPhone через аксесуар.

Кнопковому iPhone бути! Смартфон зможе отримати фізичну клавіатуруКнопковому iPhone бути! Смартфон зможе отримати фізичну клавіатуруКнопковий чохол від Clicks (фото: Clicks)

Clicks пропонує не тільки зручне введення тексту, а й економію екранного простору, оскільки гаджет розпізнається як апаратна клавіатура. Це забезпечує більше корисного місця перед очима користувача.

Ціна Clicks для iPhone 15 Pro складає 139 доларів (5 300 гривень), а модель для iPhone 15 Pro Max буде доступна за ціною 159 доларів (6 050 гривень). Аксесуар пропонується в кольорах BumbleBee (жовтий) та London Sky (сірий), і його можна замовити через офіційний сайт.

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