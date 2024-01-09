Какие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверить

В iOS есть полезная функция, показывающая, как тратится заряд аккумулятора. С ее помощью вы сможете узнать, какое приложение оказалось самым прожорливым за последние 7 дней или 24 часа.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт технических новостей Digital Trends.
Откройте мобильное устройство "Настройки" и выберите "Аккумулятор".
В нем вы увидите раздел "Аккумулятор в приложениях". По умолчанию отображается расход заряда батареи в процентах. Если нажать на "Активность" в правом верхнем углу, информация будет представлена подробнее.
В некоторых приложениях есть два показателя использования заряда батареи:
Чтобы сэкономить заряд батареи, можно включить режим энергосбережения (раздел "Аккумулятор") или отключить обновление определенных приложений в фоновом режиме. Это можно сделать в разделе "Основные", затем "Обновление контента".
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