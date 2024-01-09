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Які програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевірити

Вівторок 09 січня 2024 18:34
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Які програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевірити Де в iPhone та iPad можна знайти, які додатки найбільше витрачають батарею (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У iOS є корисна функція, що показує, як саме витрачається заряд акумулятора. З її допомогою ви зможете дізнатися, який додаток виявився найненажерливішим за останні 7 днів або 24 години.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт технічних новин Digital Trends.

Відкрийте на мобільному пристрої "Налаштування" та виберіть розділ "Акумулятор".

Які програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевіритиСкриншот

У ньому ви побачите підрозділ "Акумулятор у додатках". За замовчуванням у ньому відображається витрата заряду батареї у відсотках. Якщо натиснути на "Активність" у верхньому правому кутку, інформація буде представлена докладніше.

Які програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевіритиЯкі програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевіритиСкриншот

У деяких програмах є два показники використання заряду батареї:

  • "На екрані" - це час, протягом якого програма активно використовувалася і була відкрита на екрані
  • "У фоновому режимі" - час, коли програма використовувалася в активному режимі, але була відкрита, коли працювала інша програма

Щоб заощадити заряд батареї, можна увімкнути режим енергозбереження (розділ "Акумулятор") або вимкнути оновлення певних програм у фоновому режимі. Це можна зробити в розділі "Основні", а потім "Оновлення контенту".

Які програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевіритиЯкі програми для iPhone та iPad найбільше витрачають батарею: простий спосіб перевіритиСкриншот

Читайте також, як знайти iPhone, якщо він загубився, вимкнувся чи без звуку.

А ще ми писали, що iPhone зможе отримати фізичну клавіатуру.

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