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Какие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверить

Вторник 09 января 2024 18:34
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Какие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверить Где в iPhone и iPad можно найти, какие приложения больше всего тратят батарею (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В iOS есть полезная функция, показывающая, как тратится заряд аккумулятора. С ее помощью вы сможете узнать, какое приложение оказалось самым прожорливым за последние 7 дней или 24 часа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт технических новостей Digital Trends.

Откройте мобильное устройство "Настройки" и выберите "Аккумулятор".

Какие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверитьСкриншот

В нем вы увидите раздел "Аккумулятор в приложениях". По умолчанию отображается расход заряда батареи в процентах. Если нажать на "Активность" в правом верхнем углу, информация будет представлена подробнее.

Какие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверитьКакие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверитьСкриншот

В некоторых приложениях есть два показателя использования заряда батареи:

  • "На экране" - это время, в течение которого программа активно использовалась и была открыта на экране
  • "В фоновом режиме" - время, когда приложение использовалось в активном режиме, но было открыто, когда работала другая программа

Чтобы сэкономить заряд батареи, можно включить режим энергосбережения (раздел "Аккумулятор") или отключить обновление определенных приложений в фоновом режиме. Это можно сделать в разделе "Основные", затем "Обновление контента".

Какие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверитьКакие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверитьСкриншот

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А еще мы писали, что iPhone сможет получить физическую клавиатуру.

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