Какие программы для iPhone и iPad больше всего расходуют батарею: простой способ проверить

В iOS есть полезная функция, показывающая, как тратится заряд аккумулятора. С ее помощью вы сможете узнать, какое приложение оказалось самым прожорливым за последние 7 дней или 24 часа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт технических новостей Digital Trends .

Откройте мобильное устройство "Настройки" и выберите "Аккумулятор".

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В нем вы увидите раздел "Аккумулятор в приложениях". По умолчанию отображается расход заряда батареи в процентах. Если нажать на "Активность" в правом верхнем углу, информация будет представлена подробнее.

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В некоторых приложениях есть два показателя использования заряда батареи:

"На экране" - это время, в течение которого программа активно использовалась и была открыта на экране

"В фоновом режиме" - время, когда приложение использовалось в активном режиме, но было открыто, когда работала другая программа

Чтобы сэкономить заряд батареи, можно включить режим энергосбережения (раздел "Аккумулятор") или отключить обновление определенных приложений в фоновом режиме. Это можно сделать в разделе "Основные", затем "Обновление контента".

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