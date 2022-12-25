Які продукти знижують, а які - підвищують тиск. Не переплутайте

Якщо низький тиск, варто вживати такі продукти:

кава з кофеїном,

виноградний сік,

чорний чай,

продукти з високою жирністю,

гіркий шоколад,

тепла вода з корицею та медом,

сіль, солені продукти,

трави солодка та розмарин.

Експертка каже, що жири підвищують рівень цукру в крові, від чого й підвищується тиск.

Таку саме дію чинять і вуглеводи, бо вони підвищують рівень цукру в крові ще більше.

Продукти при високому тиску:

болгарський перець,

лосось,

соняшникове насіння,

банани,

гарбузове насіння,

кунжут,

ягоди,

прополіс,

трави валеріана, м'ята, меліса,

боби,

зелень,

гранат та сік з гранату.

За словами нутриціолога, людям з підвищеним тиском варто вживати менше кофеїну, солі, жирної смаженої їжі, тваринних жирів, порожніх вуглеводів.

Натомість варто віддати перевагу безкофеїновій каві, корисним жирам та повільним вуглеводам.