Які продукти знижують, а які - підвищують тиск. Не переплутайте

Не дарма кажуть, що ми - те, що ми їмо. І дійсно, харчові продукти впливають на наше самопочуття, настрій і загальний стан здоров'я. У тому числі можуть підвищити чи знизити тиск.
Про це в Instagram розповіла нутриціолог Наталя Мазурик.
Експертка каже, що жири підвищують рівень цукру в крові, від чого й підвищується тиск.
Таку саме дію чинять і вуглеводи, бо вони підвищують рівень цукру в крові ще більше.
За словами нутриціолога, людям з підвищеним тиском варто вживати менше кофеїну, солі, жирної смаженої їжі, тваринних жирів, порожніх вуглеводів.
Натомість варто віддати перевагу безкофеїновій каві, корисним жирам та повільним вуглеводам.
Раніше ми писали, в якому разі низький тиск - це норма, а коли треба непокоїтися.
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