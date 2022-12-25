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Які продукти знижують, а які - підвищують тиск. Не переплутайте

Які продукти впливають на тиск (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Не дарма кажуть, що ми - те, що ми їмо. І дійсно, харчові продукти впливають на наше самопочуття, настрій і загальний стан здоров'я. У тому числі можуть підвищити чи знизити тиск.

Про це в Instagram розповіла нутриціолог Наталя Мазурик.

Якщо низький тиск, варто вживати такі продукти:

  • кава з кофеїном,
  • виноградний сік,
  • чорний чай,
  • продукти з високою жирністю,
  • гіркий шоколад,
  • тепла вода з корицею та медом,
  • сіль, солені продукти,
  • трави солодка та розмарин.

Експертка каже, що жири підвищують рівень цукру в крові, від чого й підвищується тиск.

Таку саме дію чинять і вуглеводи, бо вони підвищують рівень цукру в крові ще більше.

Продукти при високому тиску:

  • болгарський перець,
  • лосось,
  • соняшникове насіння,
  • банани,
  • гарбузове насіння,
  • кунжут,
  • ягоди,
  • прополіс,
  • трави валеріана, м'ята, меліса,
  • боби,
  • зелень,
  • гранат та сік з гранату.

За словами нутриціолога, людям з підвищеним тиском варто вживати менше кофеїну, солі, жирної смаженої їжі, тваринних жирів, порожніх вуглеводів.

Натомість варто віддати перевагу безкофеїновій каві, корисним жирам та повільним вуглеводам.

Раніше ми писали, в якому разі низький тиск - це норма, а коли треба непокоїтися.

Також читайте, чому насправді скаче тиск, і як з цим впоратися.

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