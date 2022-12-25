Какие продукты снижают, а какие – повышают давление. Не перепутайте

Не зря говорят, что мы – то, что мы едим. И действительно, пищевые продукты влияют на наше самочувствие, настроение и общее состояние здоровья. В том числе могут повысить или снизить давление.
Об этом в Instagram рассказала нутрициолог Наталья Мазурик.
Эксперт говорит, что жиры повышают уровень сахара в крови, от чего и повышается давление.
Такое же действие оказывают и углеводы, потому что они повышают уровень сахара в крови еще больше.
По словам нутрициолога, людям с повышенным давлением следует употреблять меньше кофеина, соли, жирной жареной пищи, животных жиров, пустых углеводов.
Вместо этого следует отдать предпочтение бескофеиновому кофе, полезным жирам и медленным углеводам.
Раньше мы писали, в каком случае низкое давление – это норма, а когда нужно беспокоиться.
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