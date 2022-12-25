Какие продукты снижают, а какие – повышают давление. Не перепутайте

Если низкое давление, следует употреблять следующие продукты:

кофе с кофеином,

виноградный сок,

черный чай,

продукты с высокой жирностью,

горький шоколад,

теплая вода с корицей и медом,

соль, соленые продукты,

травы солодка и розмарин.

Эксперт говорит, что жиры повышают уровень сахара в крови, от чего и повышается давление.

Такое же действие оказывают и углеводы, потому что они повышают уровень сахара в крови еще больше.

Продукты при высоком давлении:

болгарский перец,

лосось,

семена подсолнечника,

бананы,

тыквенные семена,

кунжут,

ягоды,

прополис,

травы валериана, мята, мелисса,

бобы,

зелень,

гранат и сок из граната.

По словам нутрициолога, людям с повышенным давлением следует употреблять меньше кофеина, соли, жирной жареной пищи, животных жиров, пустых углеводов.

Вместо этого следует отдать предпочтение бескофеиновому кофе, полезным жирам и медленным углеводам.