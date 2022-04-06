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Врач рассказала, почему на самом деле скачет давление, и как с этим справиться

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 21:35
Врач рассказала, почему на самом деле скачет давление, и как с этим справиться Фото: Как справиться с высоким давлением (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, почему на самом деле скачет давление, почему понятие "рабочее давление" - неправильное, и как с этим жить и контролировать.

Об этом рассказала кардиолог из Тернополя Елена Прокопович.

Медик назвала типичные ошибки, которые совершают многие люди с артериальной гипертензией (АГ).

Человек говорю, что совсем "не ощущает давления"

По словам врача, большинство людей не чувствуют повышения давления, поскольку их сосуды становятся более ригидными (неподатливыми) вследствие постоянных ударов о них крови.

Сердце вынуждено постоянно работать с большей нагрузкой, другие органы тоже молча страдают от повышенного давления и через некоторое время наступает нарушение их функции (в первую очередь страдают сердце, почки, глаза, мозг).

Правильный подход - регулярно измерять артериальное давление не реже 2 раз в неделю, а при дестабилизации - 2 раза в день.

Почему нет "рабочего давления"

По словам медика, если у вас постоянно повышенное давление, например 160/100, и при этом вам кажется, что все нормально, такое состояние нельзя называть "рабочим давлением".

Нормальным давление считается ≤ 130/80 мм рт. ст. до 65 лет и ≤ 140/80 мм рт. ст. у старших пациентов.

С таким давлением у Вас значительно меньшие шансы развития осложнений гипертензии (инсульта мозга и инфаркта сердца).

Даже если вам комфортно с несколько повышенным давлением, потерпите несколько дней - сосуды постепенно привыкнут к новому давлению, вы адаптируетесь и будете чувствовать бодро уже при более низких цифрах давления.

Если давление нормализовалось, нельзя отказываться от курса лечения и контроля

Человеческая природа такова, что, когда становится легче - они забывают, что было плохо и перестают пить назначенные препараты.

Такой вариант может быть только после черепно-мозговой травмы, стресса, приема препаратов, повышающих давление, и тому подобное.

Тем не менее, у большинства повышенное артериальное давление является тем "звоночком", что указывает, что что-то в жизни надо менять, разгадать этот ребус гипертонии, чтобы помочь своему организму работать.

Правильный подход - не прекращать прием назначенных препаратов, нужно лишь уменьшить дозу или обратиться к своему кардиологу или семейному врачу для назначения другого ("слабого") препарата.

Ранее кардиолог рассказала, чем "кормить" сердце, чтобы оно было здоровым.

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