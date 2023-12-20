Які продукти можна їсти навіть після закінчення терміну придатності

Прострочену їжу необов'язково одразу викидати. Потрібно уважно їх оглядати, читати правильно етикетку та дотримуватись правил зберігання продуктів. Деякі їх можна спокійно вживати навіть після закінчення зазначеного терміну придатності.

Які саме продукти можна вживати після закінчення терміну придатності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Coocist.

Як правильно читати етикетки на продуктах

Дуже часто буває так, що відкривши холодильник, ми розуміємо, що не встигли з'їсти йогурт або сир до закінчення терміну придатності. І попри абсолютно нормальний вид продукту, ми боїмося його вживати.

Проте експерти стверджують, що не варто поспішати відразу ж викидати такі продукти, оскільки найчастіше виробник вказує на упаковці рекомендований термін придатності. І якщо ви зберігали в належних умовах даний продукт, він виглядає нормально зовні та не втратив свої смакові характеристики, не варто його викидати.

Багато, звичайно ж, залежить від типу продукту та способу його зберігання. Тому просто уважно прочитайте етикетку та огляньте продукт, перш ніж його вживати.

Зверніть увагу на напис про термін придатності товару. Якщо вказано лише дату закінчення терміну, то не варто їсти продукт після вказаної дати. Якщо написано "бажано вжити протягом терміну", то цілком імовірно, що їжа цілком ще придатна до вживання.

Далі огляньте сам продукт - на ньому не повинно бути цвілі, ознак розкладання, не повинно бути неприємного запаху, незрозумілих грудочок та інших ознак псування.

Які продукти можна їсти після кінця терміну придатності

Експерт з продуктів та власник сайту з продажу їжі за зниженою ціною Ден Клюдерей назвав 10 продуктів, які можна вживати навіть після закінчення терміну придатності.

1. Картопляні чіпси в упаковці. Вони не дуже корисні для здоров'я через велику кількість солі. Але саме він допомагає продовжити термін зберігання цього продукту.

2. Шоколад. У цих солодких продуктах міститься цукор, який значно продовжує збереження цього продукту.

3. Кетчуп. Це один із тих продуктів, для яких велике значення має правильне зберігання – у прохолодному та сухому місці. При такому зберіганні кетчуп може бути придатним для їжі навіть через рік після закінчення терміну придатності на упаковці.

4. Йогурти. Багато йогуртів мають термін зберігання кілька тижнів. І вони можуть не втратити своїх смакових якостей ще 6 тижнів після закінчення терміну придатності. Такі продукти потрібно дуже уважно оглядати на предмет псування після відкриття.

5. Твердий сир чи сир зі спеціями. У таких продуктів рідко спливає термін придатності. Твердий сир може покритися пліснявою або нальотом, але легко можна просто зняти ножем. А ось термін придатності м'яких сирів варто суворо дотримуватися.

6. Пастеризоване молоко. Таке молоко зазвичай цілком придатне після закінчення терміну придатності. Але варто виявити обережність і уважно його оглянути - якщо воно неприємно пахне, загусло, то не варто його використовувати в їжу.

7. Яйця. Занурте яйця в миску з водою: якщо вони плавають, то всередині є газ і бактерії, а отже, варто їх викинути. Якщо вони опустилися на дно, то швидше за все вони придатні в їжу.

8. Хліб. Несвіжий хліб цілком можна вживати чи пустити на сухарики чи грінки. Огляньте його уважно - на хлібі не повинно бути білих плям чи плісняви.

9. Рис. Як і макарони, рис може зберігатися після закінчення терміну придатності ще кілька місяців. Але тільки в сухому, темному та прохолодному місці.

10. Фрукти та овочі. Уважно огляньте продукти: не повинно бути цвілі, чорних чи білих плям, надмірного пересихання, вологих плям, зміни кольору. Якщо всього цього немає - можна вживати в їжу.