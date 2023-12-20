Какие продукты можно есть даже после окончания срока годности

Просроченную еду необязательно сразу выбрасывать. Нужно внимательно их осматривать, читать правильно этикетку и соблюдать правила хранения продуктов. Некоторые из них можно спокойно употреблять даже после истечения указанного срока годности.

Какие именно продукты можно употреблять после окончания срока годности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Coocist.

Как правильно читать этикетки на продуктах

Очень часто бывает так, что, открыв холодильник, мы понимаем, что не успели съесть йогурт или сыр до окончания срока годности. И несмотря на абсолютно нормальный вид продукта, мы боимся его употреблять.

Однако эксперты утверждают, что не стоит торопиться сразу же выбрасывать такие продукты, так как зачастую производитель указывает на упаковке рекомендованный срок годности. И, если вы хранили в надлежащих условиях данный продукт, он выглядит нормально внешне и не утратил свои вкусовые характеристики, не стоит его выбрасывать.

Многое, конечно же, зависит от типа продукта и способа его хранения. Поэтому просто внимательно прочитайте этикетку и осмотрите продукт, прежде чем его употреблять.

Обратите внимание на надпись о сроке годности продукта. Если указана только дата истечения срока, то не стоит есть продукт после указанной даты. Если написано "желательно употребить в течение срока", то весьма, вероятно, что пища вполне еще пригодна к употреблению.

Далее осмотрите сам продукт - на нем не должно быть плесени, признаков разложения, не должно быть неприятного запаха, непонятных комочков и других признаков порчи.

Какие продукты можно есть после конца срока годности

Эксперт по продуктам и владелец сайта по продаже пищи по сниженной цене Дэн Клюдерей назвал 10 продуктов, которые можно употреблять даже после окончания срока годности.

1. Картофельные чипсы в упаковке. Они не очень полезны для здоровья из-за большого количества соли. Но именно она помогает продлить срок хранения этого продукта.

2. Шоколад. В этих сладких продуктах содержится сахар, который значительно продлевает сохранность этого продукта.

3. Кетчуп. Это один из тех продуктов, для которых большое значение имеет правильное хранение - в прохладном и сухом месте. При таком хранении кетчуп может оставаться пригодным для пищи даже через год после истечения срока годности на упаковке.

4. Йогурты. Многие йогурты имеют срок хранения в несколько недель. И они могут не потерять свои вкусовые качества еще 6 недель после окончания срока годности. Такие продукты нужно очень внимательно осматривать на предмет порчи после открытия.

5. Твердый сыр или сыр со специями. У таких продуктов редко истекает срок годности. Твердый сыр может покрыться плесенью или налетом, но их легко можно просто снять ножом. А вот срока годности мягких сыров стоит строго придерживаться.

6. Пастеризованное молоко. Такое молоко обычно вполне пригодно и после окончания срока годности. Но стоит проявить осторожность и внимательно его осмотреть - если оно неприятно пахнет, загустело, то не стоит его использовать в пищу.

7. Яйца. Погрузите яйца в миску с водой: если они плавают, то внутри есть газ и бактерии, а значит стоит их выбросить. Если они опустились на дно, то, скорее всего, они пригодны в пищу.

8. Хлеб. Несвежий хлеб вполне можно употреблять или пустить на сухарики или гренки. Осмотрите его внимательно - на хлебе не должно быть белых пятен или плесени.

9. Рис. Как и макароны, рис может храниться после истечения срока годности еще несколько месяцев. Но только в сухом, темном и прохладном месте.

10. Фрукты и овощи. Внимательно осмотрите продукты: не должно быть плесени, черных или белых пятен, чрезмерного пересыхания, влажных пятен, изменения цвета. Если всего этого нет - можно употреблять в пищу.