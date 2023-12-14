Українцям розповіли, як обрати справжню та якісну червону ікру

До новорічних та різдвяних свят залишилось дуже мало часу. Господині вже почали активно планувати покупки до святкового столу. Тому варто знати, як купити якісну червону ікру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Держпродспоживслужби .

Місце продажу

Варто надавати перевагу великим торговельним мережам, в яких вірогідність натрапити на підробку є мінімальною.

Великі супермаркети можуть забезпечити правильні умови зберігання (за температури від -4 до -8 °) та слідкують за терміном придатності харчових продуктів.

Пакування

Експерти радять краще купувати ікру в скляній місткості, оскільки в ній не відбуваються процеси окислення. Також є змога оцінити зовнішній вигляд продукту.

Можна взяти баночку в руки та потрясти, якщо всередині булькає, то краще не купувати.

Також варто звернути увагу на кришку, вона не має проминатися під натиском пальців або бути роздутою.

Обов'язково зверніть увагу на маркування, кришка повинна бути проштампована зсередини, якщо ж цифри втиснуті всередину - ймовірно перед вами підробка!

Дата виробництва

Експерти кажуть, що видобуток червоної ікри ведеться в липні-серпні. Якщо на кришці вказано будь-який інший місяць виробництва, це може означати, що солили морожену ікру.

Склад

Варто купувати ікру першого сорту, це гарантія того, що в банці буде ікра одного виду риби. Кількість солі не повинна перевищувати 5-6 %.

Зовнішній вигляд

Справжня якісна ікра повинна бути розсипчастою, мати ядро, бути однорідного кольору та з легким рибним ароматом.

Штучну ікру виготовляють з желатину або водоростей, вона жорстка, не має ядра, відрізняється сильним риб'ячим запахом.

Перевірити ікру на справжність можна за допомогою окропу, якщо кинути кілька ікринок в гарячу воду - штучна ікра розчиниться.