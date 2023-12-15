Продукти, в яких майже ніколи не закінчується термін придатності: що можна зберігати вічно

Деякі продукти не мають терміну придатності. Вони можуть зберігатися вічно або дуже багато років - у сприятливих умовах. Навіть, якщо ці продукти були у ваших шафках декілька років, вашому здоров'ю нічого не загрожує.

Які саме продукти можуть зберігатися вічно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Cookist.

Розчинна кава

Ті, хто вживає розчинну каву нечасто, мають знати, що її можна зберігати дуже довго. Секрет у тому, щоб розділити каву не невеликі порції, скласти у морозилку і при потребі розморожувати.

Сіль

Щоб зберігати сіль дуже довго, її потрібно змішати з рисом. Сіль гігроскопічна, тому вона має бути в сухому та прохолодному місці.

Лікери та спиртні напої

Спирт є дистилятом, а отже, не дозволяє бактеріям розмножуватися. Лікери та спиртні напої можна зберігати дуже довго у зачинених, свіжих та темних місцях.

Винний оцет

Такий оцет не має терміну придатності, а ще він з часом не змінює свій смак. Як і всі інші продукти тривалого зберігання, його потрібно тримати у сухому та прохолодному місці.

Цукор

Це продукт, у якого термін придатності ніколи не закінчується, оскільки в ньому не можуть розмножуватися бактерії. Саме тому його використовують як консервант для джемів та варення.

Крохмаль

Кукурудзяний та картопляний крохмаль потрібно зберігати щільно закритими у сухому та прохолодному місці. Терміну придатності у нього нема. Мінус - він має тенденцію всотувати вологу та запахи продуктів, що лежать поруч.

Мед

З часом мед може змінити колір чи кристалізацію, але це не значить, що його не можна вживати. Щоб мед ста більш рідким, просто поставте відкриту банку на водяну баню. Це правило діє тільки у тому випадку, якщо ви зберігали мед закритими у прохолодному місці.

Кленовий сироп

Його можна тримати у морозильній камері, щоб він зберігався довше. Якщо ви використовуєте його нечасто, можна розділити на невеликі порції та скласти у морозилку.

Бобові

Вони належать до тих продуктів, що зберігаються дуже довго. Вони можуть бути сухими або консервованими. Головне - зберігати їх в сухому та прохолодному місці.

Рис, овес

Ці продукти можуть зберігатися роками, якщо їх поставити в сухе та прохолодне місце, захищене від комах та пилюки. Крупи мають бути герметично закриті.