Які продукти треба мати вдома на час тривалих відключень: корисний список

Крупи

Насамперед надавайте перевагу кашам із цільного зерна. Наприклад, гречка. Її можна залити на ніч холодною водою та навіть не варити зранку, адже каша вже буде готова до споживання.

Кус-кус і пластівці достатньо просто залити окропом. Дрібний булгур також можна не варити, а просто залити кип'ятком на 20-30 хвилин.

Ще одним варіантом приготування може стати термос. Ячну кашу достатньо залити на 2-3 години, а пшоно - на годину. Якщо у вас є макарони твердих сортів, їх також можна приготувати в термосі.

Коренеплоди

Заздалегідь можна зварити буряк, моркву, приготувати картоплю та гарбуз. Наприклад, коли будете щось запікати в духовці, замотайте у фольгу та покладіть готуватися. Потім овочі можна буде просто розігріти на газу або їсти й так. У них утвориться корисний для нашого кишківника крохмаль.

Консерви

Цей продукт уже точно є в кожній українській коморі. При виборі старайтеся віддавати перевагу позиціям із нежирними сортами м'яса та різними кашами.

Якщо ви не вживаєте м'яса, зверніть увагу на консервовані кіноа, нут, сочевицю та інші бобові. Їх можна їсти окремо, додавати до страв як білок і класти в салати.

Блекаут - це також хороший час для використання закруток і сушених фруктів.

Навіть під час блекаутів можна харчуватися здорово (фото: Freepik)

Сублімовані продукти

Це вже готова їжа, яку потрібно просто залити водою. Перевага в тому, що для неї згодиться й холодна, хоча чекати доведеться довше.

До сублімованих продуктів можна віднести локшину швидкого приготування, різні супи, пюре та інші. Ця їжа не має нічого спільного з користю, проте за рахунок великої кількості калорій надовго вас наситить.

Молочні продукти

Може здатися, що за умов блекауту це не те, що варто мати вдома. Проте кисломолочні сири можуть зберігатися без холодильника певний час, а ще його можна заморожувати.

Ультрапастеризоване молоко буде свіжим протягом трьох місяців навіть за температури 25 градусів вище нуля. Ще хорошим варіантом може стати сухе молоко.