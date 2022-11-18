Какие продукты надо иметь дома во время длительных отключений: полезный список

Крупы

Прежде всего отдавайте предпочтение кашам из цельного зерна. К примеру, гречка. Ее можно залить на ночь холодной водой и даже не варить с утра, ведь каша уже будет готова к употреблению.

Кус-кус и хлопья достаточно просто залить кипятком. Мелкий булгур тоже можно не варить, а просто залить кипятком на 20-30 минут.

Еще одним вариантом приготовления может стать термос. Ячную кашу достаточно залить на 2-3 часа, а пшено - на час. Если у вас есть макароны жестких сортов, их также можно приготовить в термосе.

Корнеплоды

Заранее можно сварить свеклу, морковь, приготовить картошку и тыкву. К примеру, когда будете что-то запекать в духовке, замотайте в фольгу и положите готовиться. Затем овощи можно будет просто разогреть на газе или есть и так. У них образуется полезный для нашего кишечника крахмал.

Консервы

Этот продукт уже точно есть в каждом украинском амбаре. При выборе старайтесь отдавать предпочтение позициям с нежирными сортами мяса и разными кашами.

Если вы не употребляете мясо, обратите внимание на консервированные киноа, нут, чечевицу и другие бобовые. Их можно есть отдельно, добавлять в блюда как белок и класть в салаты.

Блекаут - это также хорошее время для использования закруток и сушеных фруктов.

Даже во время блекаутов можно питаться здорово (фото: Freepik)

Сублимированные продукты

Это уже готовая еда, которую нужно просто залить водой. Преимущество в том, что для нее пригодится и холодная, хотя ждать придется подольше.

К сублимированным продуктам можно отнести лапшу быстрого приготовления, супы, пюре и другие. Эта пища не имеет ничего общего с пользой, однако за счет большого количества калорий вас надолго насытить.

Молочные продукты

Может показаться, что при блекауте это не то, что стоит иметь дома. Однако кисломолочные сыры могут храниться без холодильника определенное время, а еще его можно замораживать.

Ультрапастеризованное молоко будет свежим в течение трех месяцев даже при температуре 25 градусов выше нуля. Еще хорошим вариантом может стать сухое молоко.