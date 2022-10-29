Як краще зберігати овочі при постійних відключеннях світла

Після масового ракетного обстрілу РФ по Україні з 10 жовтня в країні пошкоджено 40% енергетичних об'єктів. У зв'язку з цим на українців чекають кілька важких тижнів з відключеннями світла на тривалий час. Як у цей час зберегти продукти, а саме овочі?

Про це розповів у своїй колонці на AgroNews експерт Павло Булгаков.

За його словами, з перебоями світла зберігати овочі досить складно.

Які овочі можуть переносити відключення світла

Булгаков повідомляє, що охолоджені морква, буряк, білокачанна капуста можуть витримати відключення від електроенергії до двох діб.

"Так, перепади температури не хороші для них, оскільки починається розігрів продукції, але не настільки критичний, щоб сказати, що ці овочі одразу зіпсуються. Але у них буде більший відсоток втрат, ніж за стабільного постачання електроенергії", - сказав Павло.

Якщо говорити про картоплю, кілька діб без світла вона може перенести, але потім потрібно обов'язково провітрювати приміщення, де зберігається овоч.

Цибуля в сухому, хорошому стані витримує без електроенергії 4-5 діб.



Після цього хоча б вручну відкрити клапани і випустити повітря, що зібралося зверху. Або за допомогою невеликого генератора запустити вентилятори та хоча б просто прокачати повітря.

Які овочі чутливі до перепадів температури

До речі, пекінська капуста при відключенні електрики на 12 годин може спалахнути. Особливо при зберіганні у горизонтальному положенні у коробах об'ємом більше одного кубометра. Чотири години без електроенергії їй не зашкодять, але 12 годин завдадуть непоправної шкоди. Для її заощадження купують генератори.

За словами Булгакова, можливо, перебої зі світлом змусять фермерів знижувати ціни на овочі, оскільки вони не зможуть зберігати їх належним чином.