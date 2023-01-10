Какие ошибки в макияже вас сильно старят: эксперт по красоте поделилась лайфхаками

Эксперт по красоте и мейкапу Карен Беттс объяснила, какие ошибки при нанесении макияжа делают вашу кожу "усталой и болезненной". Некоторые нюансы могут сделать вас внешне намного старше.

Брови

По словам Карен, ультратонкие дугообразные брови могут быть признаком старения. Не стоит добиваться, чтобы у бровей был "салонный вид". Позвольте немного естественности.

Много консилера под глазами

Сейчас появилось множество видео, где специалисты наносят консилер под глаза. Однако большое количество средства может иметь катастрофические последствия.

"У многих людей кожа под глазами немного темнее, что может вызвать соблазн нанести толстый слой. Однако это может привести к тому, что консилер останется в складках и их подчеркнет. Используйте всегда очень легкий консилер, чтобы он не подчеркивал ваши линии", - объяснила специалист.

Также она рекомендует выбирать оттенок, который немного ярче вашей кожи - это добавит тепла и иллюзии молодости. А вот более темный оттенок будет иметь противоположный эффект.

Отсутствие румянца

Немного румян может стать идеальным способом, чтобы добавить веселого и кокетливого цвета щекам. Если не использовать румяна совсем, то кожа лишится жизненной силы и здорового сияния, создавая утомительную иллюзию, которая будет вас старить.

Подводка на нижней линии ресниц

Толстая подводка только на нижней линии ресниц может сделать ваши глаза еще более уставшими. И никакое количество консилера ситуацию не спасут.

Эксперт по макияжу рекомендует использовать вместо подводки темные тени для век, чтобы отполировать их для соблазнительного дымчатого образа.

Нанесение основы

Перед нанесением тонального крема нужно обязательно наносить основу, иначе крем не будет держаться весь день. А еще потому что тональный крем может забить поры и мелкие морщинки, что однозначно сделает вас старше.

Праймер поможет осветлить кожу и добавит безупречную текстуру, а еще добавит молодости. Самый лучший вариант - праймер с гиалуроновой кислотой, который увлажняет кожу и придает "иллюзию упругости".

Контурирование

Чрезмерное увлечение специальными контурами для лица тоже не пойдут на пользу, так как они оставляют темные тени и полосы. Если их не смешать правильно с основой, то они создадут линии там, где их нет и ваше лицо станет изможденным.

"Всегда следуйте линиям своей костной структуры, позвольте щетке скользить по скулам, линии подбородка и другим местам, которые, по вашему мнению, нуждаются в большей четкости. В зависимости от вашего типа кожи, вы можете выбрать кремовую или пудровую палитру тонов. Крем подходит для сухой кожи, так как он увлажняет, а пудра придает матовости жирной коже", - рекомендует Карен.

"Из-за того, что мир макияжа иногда кажется минным полем, многие люди предпочитают окунуться в мир перманентной косметики. И хотя всегда есть "ошибки" в макияже, то, как вы красите лицо, в конечном итоге зависит от вас и того, чего вы хотите достичь. Играть с макияжем - это веселое и расслабляющее занятие, которое можно использовать, чтобы выразить то, что вы чувствуете внутри, поэтому возьмите палетку и экспериментируйте", - советует эксперт.