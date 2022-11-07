Як не можна використовувати туш для вій: ці помилки зіпсують макіяж

Виразні очі - одна з головних умов ефектного макіяжу. Щоб домогтися їх, дівчата фарбують їх тушшю, але рідко отримують ідеальний результат через помилки.

Яких частих помилок допускають дівчата та отримують поганий результат - читайте нижче .

Чого варто уникати

Використовувати довше терміну придатності

Найчастіше термін придатності туші - максимум пів року після відкриття. А у багатьох вона може лежати в косметичці рік і більше. Однак, якщо вийшов термін придатності, то використовувати не можна. Все тому, що можуть виникнути захворювання очей.

Якщо використовувати туш довше покладеного терміну, вона стовідсотково буде рясно кришитися і залишати грудки. Також можна отримати темні плями під очима і неакуратний макіяж.

Неправильне нанесення

Частенько дівчата скаржаться, що туш злипається або розмазується на повіках. Це можна легко виправити, якщо знати, як правильно наносити косметику.

Щоб вії були добре розділені, забудьте про "багатошаровість". Одного-двох шарів досить, а при вечірньому макіяжі можна зробити три. Тільки не варто чекати повного висихання першого шару. Рухайтеся щіточкою від основи волосків до кінчиків, роблячи зигзагоподібні або прокручуючі рухи, щоб фарбувати з усіх боків.

Підфарбовування вій не повністю

Деякі жінки вибірково проходяться тушшю тільки посередині вій. В результаті погляд стає негармонійним, на що відразу звертають увагу оточуючі.

Не варто використовувати керлер після туші

Керлер, відомий також як завивач або щипці для завивки вій часто використовують дівчата.

Однак не потрібно його використовувати після нанесення туші.

Якщо підкручувати вже нафарбовані волоски, то можна отримати різкий залом замість красивого вигину, а в гіршому - нашкодити їм. Застигла косметика зробить вії крихкими і ламкими, тому можна випадково вирвати або зламати їх.

Керлер після туші не можна використовувати

Необхідно спочатку підкрутити ряд на одному оці і швидко нафарбувати тушшю. Потім приступити до другого. Так волоски зафіксуються в потрібній формі, не встигнувши випрямитися.

Не повністю змивати туш

Ввечері обов'язково потрібно змивати туш повністю. Можна використати міцелярну воду та гідрофільну олію, обережно проводячи ватним диском у напрямку росту.