Бувають вечори, коли вам нічого не заважає заснути, але, як і раніше, повертаєтеся в ліжку або продовжуєте дивитися серіал. Для безсоння існує багато причин - стреси, складний робочий графік. Однак причиною відсутності сну вечорами можуть стати продукти, які ви вживали ввечері.

Які п'ять продуктів не варто їсти на ніч, якщо ви хочете виспатися, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Haffingtonpost.

Що їсти перед сном не можна

Фонд Національної служби охорони здоров'я Південного Йоркширу зазначає, що чим пізніше у вас вечеря, тим важче має працювати ваша травна система, поки ви спите. І цей процес може порушувати ваш процес засипання.

"Якщо ви випробували всі засоби для сну, які є на світі, і втомилися боротися з безсонням усю ніч, можливо, це пов'язано з тим, що ви їсте неправильну їжу перед сном", - каже британський експерт з харчування Шеріл Літгоу.

1. Шоколад

Справді, так і хочеться на ніч з'їсти улюблену шоколадку. Але експерти стверджують, що поєднання цукру та кофеїну (а кофеїн є в шоколаді, особливо темному), може не давати вам заснути довше, ніж вам хотілося б.

Шоколад перед сном їсти не можна (фото: pixabay.com)

2. Сир

Ні, не тому, що він може викликати погані сни. Фахівці радять не їсти перед сном смачні молочні продукти, оскільки вони містять речовину під назвою тирамін, яка допомагає нам почуватися бадьоро.

Сир перед сном завадить вам виспатись (фото: pixabay.com)

3. Гостра їжа

Майже у всіх гострих стравах і спеціях є речовина капсаїцин, завдяки якому перець чилі набуває різкого смаку. Спеції можуть порушити ваш сон, оскільки вони змінюють терморегуляцію вашого тіла. Тому перед сном варто вживати їх у помірних кількостях.

Гостра їжа та спеції на вечерю не дадуть заснути (фото: pixabay.com)

4. Морозиво

А також торти, печиво, мармеладні цукерки - і головна причина тут у вмісті цукру. Занадто багато солодкого вечорами може викликати занепокоєння в нічний час, змусить вас прокидатися кілька разів за ніч і навіть підніме перед світанком.

"Солодощі спочатку викликають різкий стрибок рівня цукру в крові, а потім він різко знижується, коли ви спите. Зниження цукру в крові попереджає надниркові залози про надзвичайну ситуацію, а це підвищує рівень кортизолу і пробуджує організм від сну", - підкреслює Літгоу.

Солодощі вечорами спричинять неспокійну ніч (фото: pixabay.com)

5. Чіпси

А у ваших улюблених чіпсах міститься дуже багато солі та часто - спеції. Сіль може вплинути на сон, викликаючи зневоднення. Дослідження показують, що вживання солоної їжі, такої як чіпси чи солоні горішки перед сном сприяє порушенню сну або його циклам.

А ще дуже багато солі перед сном може викликати почуття сонливості вранці.

Забудьте про чіпси перед сном (фото: pixabay.com)

А що є перед сном?

За словами фахівця, лягати спати натще - не найкраща ідея. Тим більше, що голод знижує рівень цукру в крові, а це також заважає організму добре спати.

Тому, якщо ви любителі вечірніх або навіть нічних перекусів, то варто вибрати продукти, в яких немає цукру, солі або кофеїну.

"Якщо ви трохи ласуни, то для вечірнього перекушування вам відмінно підійдуть банани або вишня. Вони підходять для гарного сну і задовольнять вашу тягу до солодкого", - радить експерт.

Також Літгоу рекомендує стежити за розмірами порцій вечорами, щоб не переїдати, оскільки це також може зашкодити гарному сну.