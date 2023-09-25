Бывают вечера, когда вам ничего не мешает уснуть, но по-прежнему ворочаетесь в кровати или продолжаете смотреть сериал. Для бессонницы существует много причин - стрессы, сложный рабочий график. Однако причиной отсутствия сна по вечерам могут стать продукты, которые вы употребили вечером.

Какие пять продуктов не стоит есть на ночь, если вы хотите выспаться, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Haffingtonpost.

Что есть перед сном нельзя

Фонд Национальной службы здравоохранения Южного Йоркшира отмечает, что чем позже у вас ужин, тем тяжелее должна будет работать ваша пищеварительная система, пока вы спите. И этот процесс может нарушать ваш процесс засыпания.

"Если вы испробовали все средства для сна, какие есть на свете, и устали бороться с бессонницей всю ночь, возможно это связано с тем, что вы едите неправильную пищу перед сном", - говорит британский эксперт по питанию Шерил Литгоу.

1. Шоколад

Действительно, так и хочется съесть на ночь любимую шоколадку. Но эксперты утверждают, что сочетание сахара и кофеина (а кофеин есть в шоколаде, особенно темном), может не давать вам уснуть дольше, чем вам хотелось бы.

Шоколад перед сном есть нельзя (фото: pixabay.com)

2. Сыр

Нет, не потому что он может вызвать плохие сны. Специалисты советуют не есть перед сном вкусные молочные продукты, так как они содержат вещество под названием тирамин, которое помогает нам чувствовать себя бодро.

Сыр перед сном помешает вам выспаться (фото: pixabay.com)

3. Острая еда

Почти во всех острых блюдах и специях присутствует вещество капсаицин, благодаря которому перец чили приобретает резкий вкус. Специи могут нарушить ваш сон, так как они меняют терморегуляцию вашего тела. Поэтому перед сном стоит употреблять их в умеренных количествах.

Острая еда и специи на ужин не дадут уснуть (фото: pixabay.com)

4. Мороженое

А также торты, печенье, мармеладные конфеты - и основная причина тут в содержании сахара. Слишком много сладкого по вечерам может вызвать беспокойство в ночное время, заставит вас просыпаться несколько раз за ночь и даже поднимет перед рассветом.

"Сладости сначала вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, а потом он резко снижается, когда вы спите. Снижение сахара в крови предупреждает надпочечники о чрезвычайной ситуации, а это повышает уровень кортизола и пробуждает организм ото сна", - подчеркивает Литгоу.

Сладости по вечерам станут причиной беспокойной ночи (фото: pixabay.com)

5. Чипсы

А в ваших любимых чипсах содержится очень много соли и часто - специи. Соль может повлиять на сон, вызывая обезвоживание. Исследования показывают, что употребление соленой пищи, такой как чипсы или соленые орешки перед сном способствует нарушению сна или его циклам.

А еще слишком большое количество соли перед сном может вызывать чувство сонливости по утрам.

Забудьте о чипсах перед сном (фото: pixabay.com)

А что же есть перед сном?

По словам специалиста, ложиться спать натощак - не самая лучшая идея. Тем более, что голод снижает уровень сахара в крови, а это тоже мешает организму хорошо спать.

Поэтому, если вы любитель вечерних или даже ночных перекусов, то стоит выбрать продукты, в которых нет сахара, соли или кофеина.

"Если вы немного сладкоежка, то для вечернего перекуса вам отлично подойдут бананы или вишня. Они подходят для хорошего сна и удовлетворят вашу тягу к сладкому", - советует эксперт.

Также Литгоу рекомендует следить за размерами порций по вечерам, чтобы не переедать, так как это тоже может навредить хорошему сну.