Чи можна харчуватися лише один раз на день? Вчені дали відповідь

Сучасний ритм життя часто призводить до того, що людина не встигає нормально поїсти протягом дня і все харчування зводиться до одного прийому їжі на добу. І останнім часом стали з'являтися дієти, що базуються на цій тенденції - наприклад, OMAD (one meal a day).

Що це за дієта, чим вона шкідлива і як реагує організм людини на один прийом їжі на день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Science Alert.

Що таке дієта OMAD

Знаменитості вже багато років популяризують різні новомодні дієти. Одна з останніх - прийом їжі за технікою OMAD, яка складається з одного прийому їжі на день. Зараз прихильниками такого харчування є Брюс Спрінгстін та фронтмен Coldplay Кріс Мартін. Шанувальники OMAD стверджують, що така схема харчування допомагає їм контролювати свою вагу та підтримувати форму.

По суті, OMAD - це одна з екстремальних дієт по типу голодування. Основна відмінність від інших схем полягає в тому, що голодування триває не в певні дні або по годинах (інтервальне), або ж харчування тільки в певний години, а в тому, що за цією дієтою людина з'їдає добову норму калорій за один прийом їжі.

Фанати нової дієти стверджують, що вона покращує багато аспектів здоров'я. Але насправді даних про безпеку такого графіка харчування, як і про вплив його на організм, зовсім небагато.

Голодування та здоров'я

На тему дієти OMAD проведено зовсім небагато досліджень і більшість із них вивчали вплив такого харчування не на людину, а на тварин. Або вони засновані на тому, що інші форми голодування можуть принести користь здоров'ю, а значить і OMAD теж.

Насправді дослідження про дієти з голодуванням все ще проводяться. У деяких видів є свої переваги - наприклад, контроль ваги або зниження артеріального тиску. Ще частина досліджень про дієти з голодуванням показали покращення деяких аспектів метаболізму.

Дослідження дієти OMAD

Існує лише одне дослідження про вплив дієти OMAD на людину. У цьому дослідженні учасникам давали однакову кількість калорій щодня протягом усього експерименту.

Спочатку учасники вживали добову норму калорій за один прийом їжі, а потім переключилися і розділили цю норму на три прийоми їжі на день.

Кожен режим харчування дотримувався зовсім недовго - 11 днів. Прийом їжі був у певний час - з 17:00 до 19:00. І лише 11 учасників експерименту дійшли до кінця дослідження.

Коли учасники їли один раз на день, у них спостерігалося зниження маси тіла та жирової маси. При цьому також спостерігалося зниження м'язової маси та щільності кісток. А значить така дієта згодом призведе до зниження м'язової маси та підвищеного перелому кісток.

На додаток, дослідження на тваринах цієї дієти показали, що миші при одному прийомі їжі в день насправді набирали більше ваги в порівнянні з тими, хто їв кілька разів.

У майбутньому дослідники мають з'ясувати вплив OMAD на більшу кількість учасників та різні групи населення. А також про ефекти цієї дієти при тривалому використанні.

Чому не варто так харчуватися

Вже зараз вчені вважають, що при харчуванні один раз на день буде складно задовольнити всі свої потреби у харчуванні, особливо в енергії, білку, клітковині, вітамінах та мінералах.

Недолік важливих поживних речовин може призвести не тільки до втрати м'язової маси, але й до ризику запорів, погіршення здоров'я кишечника.

При цій дієті доведеться включити до раціону хорошу порцію білка, багато овочів, горіхів, насіння, а також деякі фрукти та цільнозернові продукти, щоб задовольнити всі потреби.

Ще потрібна порція молочних продуктів, щоб задовольнити потребу в кальції та йоді.

І точно така дієта не підійде дітям, вагітним, жінкам, що годують, або тим, хто готується до вагітності. І тим більше - людям зі схильністю до розладів харчової поведінки.