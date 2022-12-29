Які новорічні смаколики можуть зіпсувати ваші зуби: будьте з ними обережні

Глінтвейн

"Високий рівень кислотності глінтвейну може зробити зуби вразливими до появи ерозії, емалі та карієсу, тоді як дубильні речовини та барвники в червоному вині можуть з часом пофарбувати зуби", - каже лікар-стоматолог.

На додаток до цього, надмірне вживання алкоголю може пересушити рот, зменшуючи кількість слини, що виділяється. Вона допомагає запобігти карієсу та захворюванням ясен, оскільки природним чином очищає зуби, змиваючи залишки їжі.

М'ясні пироги

Це не найпопулярніша страва новорічного столу: хтось її любить, а хтось ненавидить. Але вони точно не подобаються вашим зубам.

"Висока кількість цукру у фарші може спричинити накопичення шкідливого нальоту, який, якщо його залишити на зубах, може призвести до карієсу", - розповідає фахівець.

Не забувайте піклуватися про здоров'я навіть під час свят (фото: Freepik)

Шоколад

"Не дивно, що шоколадні коробки, які є основною різдвяною традицією, можуть бути шкідливими для ваших зубів", - попереджає дантист. Щоб протидіяти негативному ефекту, збільште споживання води та обмежте кількість шоколаду, який їсте щодня.

Щоразу, коли ви вживаєте солодку їжу, бактерії в ротовій порожнині харчуються цукром, утворюючи кислоти зубного нальоту. Часті кислотні атаки з часом можуть зруйнувати структуру зуба.

Індичка

Хороша новина полягає в тому, що ця традиційна різдвяна страва наповнена корисними поживними речовинами, такими як кальцій і фосфор, які разом із вітаміном D допомагають у розвитку міцних зубів. Однак м'ясо птиці часто застрягає між зубами.

Після різдвяної вечері обов'язково використовуйте зубну нитку або зубочистки, щоб видалити небажане сміття з проміжків між зубами, куди звичайна зубна щітка не може дістатися.