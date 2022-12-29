Какие новогодние вкусности могут испортить ваши зубы: будьте с ними осторожны

Глинтвейн

"Высокий уровень кислотности глинтвейна может сделать зубы уязвимыми к появлению эрозии, эмали и кариеса, тогда как дубильные вещества и красители в красном вине могут со временем выкрасить зубы", - говорит врач-стоматолог.

В дополнение к этому, чрезмерное употребление алкоголя может пересушить рот, уменьшая количество выделяемой слюны. Она помогает предотвратить кариес и заболевания десны, поскольку естественным образом очищает зубы, смывая остатки пищи.

Мясные пироги

Это не самое популярное блюдо новогоднего стола: кто-то его любит, а кто-то ненавидит. Но они точно не нравятся вашим зубам.

"Высокое количество сахара в фарше может повлечь за собой накопление вредного налета, который, если его оставить на зубах, может привести к кариесу", - рассказывает специалист.

Не забывайте заботиться о здоровье даже во время праздников (фото: Freepik)

Шоколад

"Неудивительно, что шоколадные коробки, являющиеся основной рождественской традицией, могут быть вредны для ваших зубов", - предупреждает дантист. Чтобы противодействовать отрицательному эффекту, увеличьте потребление воды и ограничит количество шоколада, который ест каждый день.

Каждый раз, когда вы употребляете сладкую пищу, бактерии в полости рта питаются сахаром, образуя кислоты зубного налета. Частые кислотные атаки с течением времени могут разрушить структуру зуба.

Индейка

Хорошая новость состоит в том, что это традиционное рождественское блюдо наполнено полезными питательными веществами, такими как кальций и фосфор, которые вместе с витамином D помогают в развитии крепких зубов. Однако мясо птицы часто застревает между зубами.

После рождественского ужина обязательно используйте зубную нитку или зубочистку, чтобы удалить нежелательный мусор из промежутков между зубами, куда обычная зубная щетка не может добраться.