Рецепт домашнього глінтвейну, щоб зігріватися холодними зимовими вечорами (відео)

У період холодів глінтвейн стає особливо популярним, тому що добре зігріває та дарує приємну святкову атмосферу вдома.

Якщо ми запитаємо вас, який напій ви асоціюєте із зимою, вашою відповіддю буде або какао, або глінтвейн. І ви цілком матимете рацію.

Інгредієнти для винного напою

Для приготування глінтвейну вам знадобиться:

1 літр червоного вина на ваш смак

1 апельсин

1/2 лимону

2-3 столових ложки цукру залежно від вина

1 столову ложку меду

Для безалкогольного варіанту замініть вино на червоний виноградний сік.

Спеції можна обирати ті, які вам до вподоби. Найкраще для напою підійдуть кориця в паличках і мелена, гвоздика, аніс, мускатний горіх, імбир і кардамон.

Як варити глінтвейн

Сам процес готування дуже простий та не вимагає великою витрати часу чи зусиль.

У каструлі з'єднайте мед, цукор, сік лимону, сік апельсину, цедру цих фруктів, нарізане яблуко та спеції. Усю цю суміш підігрійте приблизно дві хвилини.



Далі долийте в каструлю вина та продовжуйте гріти, але ні в якому разі не доводьте до кипіння. Інакше алкоголь почне вивітрюватися. Як тільки рідина почне закипати, вимкніть або зменште вогонь.

Для подачі в чашку покладіть шматок апельсина, корицю, наливайте глінтвейн і смакуйте.