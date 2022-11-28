Рецепт домашнього глінтвейну, щоб зігріватися холодними зимовими вечорами (відео)
Якщо ми запитаємо вас, який напій ви асоціюєте із зимою, вашою відповіддю буде або какао, або глінтвейн. І ви цілком матимете рацію.
У період холодів глінтвейн стає особливо популярним, тому що добре зігріває та дарує приємну святкову атмосферу вдома.
Як приготувати домашній глінтвейн розповідають на Instagram-сторінці "Смачні домашні рецепти".
Інгредієнти для винного напою
Для приготування глінтвейну вам знадобиться:
- 1 літр червоного вина на ваш смак
- 1 апельсин
- 1/2 лимону
- 2-3 столових ложки цукру залежно від вина
- 1 столову ложку меду
Для безалкогольного варіанту замініть вино на червоний виноградний сік.
Спеції можна обирати ті, які вам до вподоби. Найкраще для напою підійдуть кориця в паличках і мелена, гвоздика, аніс, мускатний горіх, імбир і кардамон.
Як варити глінтвейн
Сам процес готування дуже простий та не вимагає великою витрати часу чи зусиль.
У каструлі з'єднайте мед, цукор, сік лимону, сік апельсину, цедру цих фруктів, нарізане яблуко та спеції. Усю цю суміш підігрійте приблизно дві хвилини.
Далі долийте в каструлю вина та продовжуйте гріти, але ні в якому разі не доводьте до кипіння. Інакше алкоголь почне вивітрюватися. Як тільки рідина почне закипати, вимкніть або зменште вогонь.
Для подачі в чашку покладіть шматок апельсина, корицю, наливайте глінтвейн і смакуйте.
Глінтвейн може чудово вас зігріти, але чи справді алкоголь має такий ефект? Раніше ми детально про це розповіли.
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