Які милозвучні та автентичні українські слова знищив радянський союз: запам'ятайте їх

У радянські часи значна кількість українських слів була витіснена або заборонена в рамках політики русифікації. Вона впроваджувалася через освіту, медіа та літературу, щоб знищити культурну ідентичність українців. Багато питомо українських слів замінялися російськими аналогами, що спричинило втрату частини мовної спадщини та змінило стиль спілкування.

Які українські слова могли б бути в сучасній українській мові, якби не СРСР, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler), з посиланням на YouTube-канал Андрія Шимановського.

Блогер розповів, що у 30-х роках минулого століття росіяни викорінювали все українське, зокрема й мову. Вони штучно знищували її та наближували до російської через лексику.

"Моя мета розповісти про несправедливо забуті слова. Може, частину з них нам вдасться відродити. Я не закликаю переписувати сучасні словники, але пам'ятати про своє варто", - далі продовжує Андрій.

Ось список слів, які знищив совок:

ядовитий - трутИзний, трУтний або уЇдливий,

яд - отрУя, трутИзна, трІйло

реакція - віддія

осад (осадок) - гУща, хвус, зціпи

спирт нашатирний - смОродець

спирт етиловий - винець, винний

спиртовий - винцевий

олово - цИна або цінь

емульсія - бОвтанка або бОвтачка

екстракт - витяг, витяжка

щипці - щемки

штатив - стоЯк або підстАвка

шкала - поділкувАння

фермент - шумИло або квасИло

практикант - вправнИк, ужиткОвець

ярлик - наличка

оптимізація - унайкращення

персонал - особосклАд

оператор - викОнувач

Подряпина – дрЯпка

коробка - шабатУрка, покривЕць

фільтр - цідИло

тип - зразОк

станція - станИця

терміновий - нагАльний

термін - РеченЕць, тобто сучасний "дедлайн"

насос - смок

Ще є чимало забутих або перероблених слів. "Руйновище" стало "розвалюхою". На "дрібняки" почали казати "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" замінили на "слякоть". "Безрух" тепер "застій". А "закутень" - "глухе місце", як у російській мові "глухое место".