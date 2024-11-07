Какие милозвучные и аутентичные украинские слова уничтожил советский союз: запомните их
В советское время значительное количество украинских слов было вытеснено или запрещено в рамках политики русификации. Она внедрялась через образование, медиа и литературу, чтобы уничтожить культурную идентичность украинцев. Многие удельно украинские слова заменялись российскими аналогами, что повлекло за собой потерю части языкового наследия и изменило стиль общения.
Какие украинские слова могли быть в современном украинском языке, если бы не СССР, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), со ссылкой на YouTube-канал Андрея Шимановского.
Блогер рассказал, что в 30-х годах прошлого века россияне искореняли все украинское, в том числе язык. Они искусственно уничтожали ее и приближали к русскому с помощью лексики.
"Моя цель рассказать о несправедливо забытых словах. Может, часть из них нам удастся возродить. Я не призываю переписывать современные словари, но помнить о своем стоит", - продолжает Андрей.
Вот список слов, которые уничтожил совок:
ядовитий - трутИзний, трУтний або уЇдливий,
яд - отрУя, трутИзна, трІйло
реакція - віддія
осад (осадок) - гУща, хвус, зціпи
спирт нашатирний - смОродець
спирт етиловий - винець, винний
спиртовий - винцевий
олово - цИна або цінь
емульсія - бОвтанка або бОвтачка
екстракт - витяг, витяжка
щипці - щемки
штатив - стоЯк або підстАвка
шкала - поділкувАння
фермент - шумИло або квасИло
практикант - вправнИк, ужиткОвець
ярлик - наличка
оптимізація - унайкращення
персонал - особосклАд
оператор - викОнувач
Подряпина – дрЯпка
коробка - шабатУрка, покривЕць
фільтр - цідИло
тип - зразОк
станція - станИця
терміновий - нагАльний
термін - РеченЕць, тобто сучасний "дедлайн"
насос - смок
Есть еще немало забытых или переделанных слов. "Руйновище" стало "развалюхою". На "дрібняки" стали говорить "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" и "хляпавка" заменили на "слякоть". "Безрух" теперь "застій". А "закутень" - "глухі місце", как в русском языке "глухое место".
Ранее мы рассказывали, существует ли в украинском языке слово "холостяк" и как его можно заменить.
А также вспоминали, какие есть меткие выражения для того, чтобы красиво поблагодарить на украинском.