"Красненько дякую!" А які ще є влучні вирази для того, щоб красиво подякувати українською
В українській мові найчастіше використовують звичайні слова для вираження вдячності - "дякую" або спасибі". Ще є слово "вдячний" і усі три мають різне походження та історію.
Як можна українською подякувати красиво і якими фразами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення педагога Альони Лісовець на каналі в YouTube.
Які є слова вдячності та звідки вони походять
За словами вчительки, традиційними та найпоширенішими словами подяки в українців є слова: "дякую", "спасибі", "вдячний" (вдячна, вдячні).
Українське "дякую" походить від слова "dziękuję", а воно своєю чергою від німецького "danke". Але схожі слова присутні у ряді мов індоєвропейського походження.
А в основу слова "спасибі" лягло дієсловосполучення "спаси Бог". До речі, це слово не є калькою з російської, бо воно пройшло дуже довгий шлях та фонетичні зміни, а вперше фігурує у староукраїнських пам'ятках ще з XVI століття.
Це слово можна зустріти у творах класиків, воно є у словнику Бориса Грінченка, де росіянізмів нема.
Як можна подякувати красиво
Слова вдячності можна зробити більш емоційними та яскравими. Тому до дієслова викладачка пропонує додати прислівники або уточнення - за що саме дякуємо.
Наприклад:
- Ґречно дякую!
- Глибоко дякую!
- Уклінно дякую!
- Красно дякую!
- Файно дякую!
- Щиро дякую!
- Сердечно/Щиросердечно дякую!
- Дуже дякую!
Або:
- Щиро вдячний!
- Глибоко вдячний за…! (наприклад, допомогу)
- Вельми вдячний!
- Дозвольте висловити вдячність!
- Ми дуже вдячні!
- Глибоко вдячні!
Можна вживати "Велике спасибі!" або "Щире спасибі!", але варто пам'ятати, що семантично - це не найкращі варіанти. Краще сказати просто "Спасибі!"
Як найкраще уточнити:
- Дякую за увагу!
- Дякую за запитання!
- Дякую за допомогу!
- Дякую за цінні поради!
- Дякую, що знайшли час зустрітися!
- Дякую за співпрацю!
- Дякую за чудовий день!
- Файно дякую за теплі слова!
- Заздалегідь дякую!
Коли ще можна вживати слово "дякую"
Це слово відмінно підходить і й у ситуаціях, коли потрібно ввічливо від чогось відмовитися. Наприклад:
- Я не можу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!
- Вельми вдячний за пораду. Я мушу добре її обміркувати!
А як відповісти на подяку
- Прошу!
- Будь ласка!
- Радий допомогти!
- Чи можу я вам ще чимось допомогти?
Варто пам'ятати, що згідно з діловим етикетом, казати "нема за що" або "завжди, будь ласка" вважається недоречним та фамільярним.
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