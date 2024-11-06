"Красненько дякую!" А які ще є влучні вирази для того, щоб красиво подякувати українською

В українській мові найчастіше використовують звичайні слова для вираження вдячності - "дякую" або спасибі". Ще є слово "вдячний" і усі три мають різне походження та історію.

Як можна українською подякувати красиво і якими фразами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення педагога Альони Лісовець на каналі в YouTube .

Які є слова вдячності та звідки вони походять

За словами вчительки, традиційними та найпоширенішими словами подяки в українців є слова: "дякую", "спасибі", "вдячний" (вдячна, вдячні).

Українське "дякую" походить від слова "dziękuję", а воно своєю чергою від німецького "danke". Але схожі слова присутні у ряді мов індоєвропейського походження.

А в основу слова "спасибі" лягло дієсловосполучення "спаси Бог". До речі, це слово не є калькою з російської, бо воно пройшло дуже довгий шлях та фонетичні зміни, а вперше фігурує у староукраїнських пам'ятках ще з XVI століття.

Це слово можна зустріти у творах класиків, воно є у словнику Бориса Грінченка, де росіянізмів нема.

Як можна подякувати красиво

Слова вдячності можна зробити більш емоційними та яскравими. Тому до дієслова викладачка пропонує додати прислівники або уточнення - за що саме дякуємо.

Наприклад:

Ґречно дякую!

Глибоко дякую!

Уклінно дякую!

Красно дякую!

Файно дякую!

Щиро дякую!

Сердечно/Щиросердечно дякую!

Дуже дякую!

Або:

Щиро вдячний!

Глибоко вдячний за…! (наприклад, допомогу)

Вельми вдячний!

Дозвольте висловити вдячність!

Ми дуже вдячні!

Глибоко вдячні!

Можна вживати "Велике спасибі!" або "Щире спасибі!", але варто пам'ятати, що семантично - це не найкращі варіанти. Краще сказати просто "Спасибі!"

Як найкраще уточнити:

Дякую за увагу!

Дякую за запитання!

Дякую за допомогу!

Дякую за цінні поради!

Дякую, що знайшли час зустрітися!

Дякую за співпрацю!

Дякую за чудовий день!

Файно дякую за теплі слова!

Заздалегідь дякую!

Коли ще можна вживати слово "дякую"

Це слово відмінно підходить і й у ситуаціях, коли потрібно ввічливо від чогось відмовитися. Наприклад:

Я не можу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!

Вельми вдячний за пораду. Я мушу добре її обміркувати!

А як відповісти на подяку

Прошу!

Будь ласка!

Радий допомогти!

Чи можу я вам ще чимось допомогти?

Варто пам'ятати, що згідно з діловим етикетом, казати "нема за що" або "завжди, будь ласка" вважається недоречним та фамільярним.