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"Красненько дякую!" А які ще є влучні вирази для того, щоб красиво подякувати українською

Середа 06 листопада 2024 08:05
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"Красненько дякую!" А які ще є влучні вирази для того, щоб красиво подякувати українською Як красиво подякувати українською (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові найчастіше використовують звичайні слова для вираження вдячності - "дякую" або спасибі". Ще є слово "вдячний" і усі три мають різне походження та історію.

Як можна українською подякувати красиво і якими фразами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення педагога Альони Лісовець на каналі в YouTube.

Які є слова вдячності та звідки вони походять

За словами вчительки, традиційними та найпоширенішими словами подяки в українців є слова: "дякую", "спасибі", "вдячний" (вдячна, вдячні).

Українське "дякую" походить від слова "dziękuję", а воно своєю чергою від німецького "danke". Але схожі слова присутні у ряді мов індоєвропейського походження.

А в основу слова "спасибі" лягло дієсловосполучення "спаси Бог". До речі, це слово не є калькою з російської, бо воно пройшло дуже довгий шлях та фонетичні зміни, а вперше фігурує у староукраїнських пам'ятках ще з XVI століття.

Це слово можна зустріти у творах класиків, воно є у словнику Бориса Грінченка, де росіянізмів нема.

Як можна подякувати красиво

Слова вдячності можна зробити більш емоційними та яскравими. Тому до дієслова викладачка пропонує додати прислівники або уточнення - за що саме дякуємо.

Наприклад:

  • Ґречно дякую!
  • Глибоко дякую!
  • Уклінно дякую!
  • Красно дякую!
  • Файно дякую!
  • Щиро дякую!
  • Сердечно/Щиросердечно дякую!
  • Дуже дякую!

Або:

  • Щиро вдячний!
  • Глибоко вдячний за…! (наприклад, допомогу)
  • Вельми вдячний!
  • Дозвольте висловити вдячність!
  • Ми дуже вдячні!
  • Глибоко вдячні!

Можна вживати "Велике спасибі!" або "Щире спасибі!", але варто пам'ятати, що семантично - це не найкращі варіанти. Краще сказати просто "Спасибі!"

Як найкраще уточнити:

  • Дякую за увагу!
  • Дякую за запитання!
  • Дякую за допомогу!
  • Дякую за цінні поради!
  • Дякую, що знайшли час зустрітися!
  • Дякую за співпрацю!
  • Дякую за чудовий день!
  • Файно дякую за теплі слова!
  • Заздалегідь дякую!

Коли ще можна вживати слово "дякую"

Це слово відмінно підходить і й у ситуаціях, коли потрібно ввічливо від чогось відмовитися. Наприклад:

  • Я не можу скористатися з вашої пропозиції (поради), але ґречно дякую за неї!
  • Вельми вдячний за пораду. Я мушу добре її обміркувати!

А як відповісти на подяку

  • Прошу!
  • Будь ласка!
  • Радий допомогти!
  • Чи можу я вам ще чимось допомогти?

Варто пам'ятати, що згідно з діловим етикетом, казати "нема за що" або "завжди, будь ласка" вважається недоречним та фамільярним.

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