Чи існує в українській мові слово "холостяк" та як можна його замінити

Суржик переслідує українців у щоденному мовленні й у вжитку дуже багато слів, яких фактично немає у наших словниках. Одним з таких слів є "холостяк", яке ми вживаємо і навіть не замислюємося, чи воно правильне.

Чи існує слово "холостяк" в українській мові та яким іншим словом його можна замінити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на YouTube -каналі.

Мовознавець зазначає, шо вживати слово "холостяк", яке є досить поширеним в українців, не варто. Бо цього слова немає в українських словниках та навіть у славетному словнику Грінченка.

"Раджу уникати слова "холостяк". Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають парубком, а чоловіка старшого віку - старим парубком", - підкреслює Авраменко.

Також він вказав, що ще такого чоловіка можна просто називати "неодруженим" і це також не буде помилкою.

Слово "холостяк" не властиве українській мові й це - калька з російської. Якщо чоловік живе неодруженим, то він не "холостякує", а "парубкує" або "займається парубоцтвом".

Варто зазначити, що й зі словами "заміжня" та "одружена" жінка все також не зовсім просто.

"У нашій мові є слова "заміжня жінка" та "одружена", і вони синоніми. Щоправда, у діловому мовленні, наприклад, в анкеті, краще написати "одружена" чи "неодружена", а не "заміжня", - підкреслює мовознавець.