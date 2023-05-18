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До яких лікарів можна звертатися без направлення в Україні: повний перелік

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Україна, Четвер 18 травня 2023 12:40
До яких лікарів можна звертатися без направлення в Україні: повний перелік До яких лікарів можна не брати направлення (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Електронне направлення є обов'язковою умовою для того, щоб отримати певну медичну послугу безкоштовно. Однак є ряд послуг, які пацієнт в Україні може отримати безкоштовно, навіть не маючи направлення.

Переліком цих послуг поділилися в Telegram-каналі НСЗУ.

Які медичні послуги можна отримати без направлення

У Національній службі здоров'я Україні розповіли, що направлення не є обов'язковим у випадках якщо вам потрібно:

  • Отримати екстрену та первинну медичну допомогу
  • Консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію
  • Отримати платні послуги

До яких лікарів можна прийти без направлення

Звернутися в амбулаторних умовах за консультацією до таких лікарів:

  • Акушер-гінеколог
  • Психіатр
  • Нарколог
  • Стоматолог
  • Педіатр
  • Фтизіатр
  • Лікуючий лікар, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом

Як користуватися е-направленням

Пацієнту виписують направлення, коли його проблема потребує залучення вузького спеціаліста, додаткових обстежень, процедур чи госпіталізації.

Алгоритм їхнього використання читайте нижче:

  • Е-направлення створюється лише в електронній системі охорони здоров'я лікарем, який в ній авторизований.
  • Лікар може змінити чи виправити направлення, тільки шляхом скасування і створення нового.
  • В е-направленні не вказується ні заклад, ні лікар, до якого направляють пацієнта, лише код послуги та інформація про заклад і лікаря, який його створив.
  • Кожне е-направлення має свій номер у системі.
  • Пацієнт отримує номер направлення в смс на телефон, який вказаний у декларації з лікарем.
  • Щоб отримати послугу за направленням, слід прийти в обраний заклад, попередньо записавшись через сайт, медичну інформаційну систему, реєстратуру чи телефоном, і повідомити лікарю номер направлення.

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