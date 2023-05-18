К каким врачам можно обращаться без направления в Украине: полный перечень

Электронное направление является обязательным условием для того, чтобы получить определенную медицинскую услугу бесплатно. Однако есть ряд услуг, которые пациент в Украине может получить бесплатно, даже не имея направления.

Перечнем этих услуг поделились в Telegram -канале НСЗУ.

Какие медицинские услуги можно получить без направления

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что направление не обязательно в случаях если вам нужно:

Получить экстренную и первичную медицинскую помощь

Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию

Получить платные услуги

К каким врачам можно прийти без направления

Обратиться в амбулаторных условиях за консультацией к таким врачам:

Акушер-гинеколог

Психиатр

Нарколог

Стоматолог

Педиатр

Фтизиатр

Лечащий врач, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением

Как пользоваться е-направлением

Пациенту выписывают направление, когда его проблема требует привлечения узкого специалиста, дополнительных обследований, процедур или госпитализации.

Алгоритм их использования читайте ниже: