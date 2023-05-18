К каким врачам можно обращаться без направления в Украине: полный перечень
Электронное направление является обязательным условием для того, чтобы получить определенную медицинскую услугу бесплатно. Однако есть ряд услуг, которые пациент в Украине может получить бесплатно, даже не имея направления.
Перечнем этих услуг поделились в Telegram-канале НСЗУ.
Какие медицинские услуги можно получить без направления
В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что направление не обязательно в случаях если вам нужно:
- Получить экстренную и первичную медицинскую помощь
- Консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию
- Получить платные услуги
К каким врачам можно прийти без направления
Обратиться в амбулаторных условиях за консультацией к таким врачам:
- Акушер-гинеколог
- Психиатр
- Нарколог
- Стоматолог
- Педиатр
- Фтизиатр
- Лечащий врач, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением
Как пользоваться е-направлением
Пациенту выписывают направление, когда его проблема требует привлечения узкого специалиста, дополнительных обследований, процедур или госпитализации.
Алгоритм их использования читайте ниже:
- Е-направление создается только в электронной системе здравоохранения врачом, авторизованным в ней.
- Врач может изменить или исправить направление только путем отмены и создания нового.
- В е-направлении не указывается ни учреждение, ни врач, к которому направляют пациента, только код услуги и информация о заведении и создавшего его врача.
- Каждое е-направление имеет свой номер в системе.
- Пациент получает номер направления в смс на телефон, указанный в декларации с врачом.
- Чтобы получить услугу по направлению, следует прийти в выбранное заведение, предварительно записавшись через сайт, медицинскую информационную систему, регистратуру или по телефону, и сообщить врачу номер направления.
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