Українцям розвіяли популярний міф про сімейних лікарів, який потрібно знати кожному

Перший лікар, до якого ви звертаєтеся за медичною допомогою, це сімейний. Він проведе первинне обстеження, зробить свої висновки та призначить лікування або дасть направлення до іншого фахівця, якщо потрібно. Часто українці думають, що до сімейного лікаря можна йти за першої ж потреби, проте це не так.

Про це розповіли в Telegram -каналі НСЗУ.

Коли можна звернутися до сімейного лікаря

Насамперед потрібно не забувати, що будь-яка амбулаторія або поліклініка, де працює ваш сімейний лікар, має чітко визначені години роботи. Сімейні лікарі також приймають пацієнтів у визначені години.

Кожен заклад із надання первинної медичної допомоги може організовувати порядок прийому пацієнтів на власний розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Якщо є потреба та можливість, керівник закладу із надання первинної медичної допомоги може утворити черговий кабінет для обслуговування населення

поза годинами прийому пацієнтів сімейними лікарями

у вихідні, святкові та неробочі дні

Про роботу у вихідні дні потрібно цікавитися заздалегідь.

"Тож при погіршенні самопочуття та необхідності в медичній допомозі у вихідні дні, радимо звертатись не до свого сімейного лікаря особисто, а в ту амбулаторію чи медичний заклад, де лікар працює", - пишуть фахівці НСЗУ.

Таким чином думка, що до сімейного лікаря можна звертатися будь-коли хибна. Не забувайте, що ваш сімейний лікар - це не цілодобовий сервіс, а така сама жива людина.

У випадку, коли потрібна невідкладна медична допомога, зателефонуйте 103 і чекайте на приїзд чергової бригади швидкої допомоги.