Оплата планових хірургічних операцій: у яких випадках їх мають робити пацієнтам безкоштовно
Безкоштовні планові хірургічні операції проводять у всіх медустановах, які мають відповідний договір з НСЗУ. І скористатися такими послугами може будь-який пацієнт, незалежно від місця реєстрації.
У яких випадках хірургічну операцію пацієнт не повинен оплачувати, розповіли на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Як скористатися послугою
Пацієнту або лікарю необхідно обрати лікарню, яка має договір з НСЗУ щодо пакету медичних послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".
Знайти необхідну лікарню можна на офіційному сайті НСЗУ – за цим посиланням.
Або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Як отримати хірургічну операцію безкоштовно
Планову або ургентну (невідкладну) операцію можна отримати за таких умов:
- Направлення сімейного лікаря, терапевта чи педіатра
- Направлення лікуючого лікаря
- Доставка в медустанову бригадою екстреної медичної допомоги
- Переведення з іншої медустанови чи підрозділу
- Самозвернення у невідкладному стані
"Пацієнтам, які потрапляють до стаціонару для проведення подальшого оперативного втручання, гарантуються всі необхідні під час лікування лабораторні та інструментальні обстеження, своєчасне знеболювання, проведення інтенсивної терапії за необхідності", - наголошують медики.
Що входить до списку безкоштовних послуг
Для пацієнтів, яких госпіталізують для проведення операції, є низка безкоштовних послуг – від огляду до додаткових аналізів та досліджень. А саме:
- Первинний огляд та визначення маршруту пацієнта
- Усі необхідні під час надання послуги лабораторні дослідження
- Усі необхідні під час надання послуги інструментальні дослідження
- Своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування
- Огляд та знеболювання анестезіологом перед операцією
- Хірургічна операція
- Забезпечення ліками з Нацпереліку та тими, що закуплені коштом інших програм
- Інтенсивна терапія у разі загрозливих для життя станів
- Цілодобовий лікарський та медсестринський догляд
- При необхідності – реабілітаційні послуги
- Харчування в умовах стаціонару
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