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Які інгредієнти в жодному разі не можна додавати в тісто для млинців

Які складники не можна додавати в млинцеве тісто (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Млинці - страва смачна і проста, але водночас треба знати ряд нюансів, щоб не зіпсувати продукти, і собі настрій. Які ж інгредієнти можуть бути зайвими в млинцях?

Дізнайтеся про це нижче з матеріалу Styler.

Харчова сода

Запам'ятайте: сода у тонкі млинці не додається. Якщо ви хочете зробити їх ажурними і трохи пишнішими, зробіть рідке дріжджове тісто. А сода зробить млинці не тільки гумовими, а ще й залишить неприємний присмак, якщо не розрахувати пропорцію.

В разі, якщо ви додаєте соду, тоді печіть вже панкейки - товсті американські млинці на всю сковорідку. Але для них треба трохи більше борошна, щоб тісто було густішим.

Вершкове масло

Такий складник доречний для подачі вже готових млинців. А в саме тісто не варто вливати розтоплене масло. Врахуйте, що воно при остиганні млинців так само остигне, і зробить їх не такими ніжними, як хотілося би. Крім того млинці можуть стати аж занадто жирними.

Натомість треба додати звичайну соняшникову олію без запаху. Вона дасть млинцям пружність, а також вбереже від пригорання.

Яйця

Щоб млинці були дуже м'якими і ніжними, еластичними, дійсно варто використовувати яйця. Але з їх додаванням потрібно бути гранично обережними.

На 500 мл молока буде достатньо 2-3 яєць яйця. Більшу кількість додавати не потрібно. Тим паче, що ціна на продукт нині кусається.

Дивіться також, як готує ідеальні млинці гуру кулінарії Євген Клопотенко:

Раніше кулінарка також розповіла, як приготувати тонкі ажурні млинці на дріжджах.

Також читайте про печиво без молока та яєць, яке виходить завжди.

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