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Какие ингредиенты ни в коем случае нельзя добавлять в тесто для блинов

Какие составляющие нельзя добавлять в блинное тесто (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Блины – блюдо вкусное и простое, но в то же время нужно знать ряд нюансов, чтобы не испортить продукты, и себе настроение. Какие же ингредиенты могут быть лишними в них?

Узнайте об этом ниже из материала Styler.

Пищевая сода

Запомните: сода в тонкие блины не добавляется. Если вы хотите сделать их ажурными и чуть-чуть пышнее, сделайте жидкое дрожжевое тесто. А сода сделает блины не только резиновыми, но еще и оставит неприятный привкус, если не рассчитать пропорцию.

В случае, если вы добавляете соду, тогда пеките уже панкейки – толстые американские блины на всю сковородку. Но для них нужно немного больше муки, чтобы тесто было более густым.

Сливочное масло

Такая составляющая уместна для подачи уже готовых блинов. А в само тесто не следует вливать растопленное масло. Учтите, что оно при остывании блинчиков так же остынет, и сделает их не такими нежными, как хотелось бы. Кроме того блины могут стать слишком жирными.

Вместо этого нужно добавить обычное подсолнечное масло без запаха. Оно даст блинам упругость, а также убережет от пригорания.

Яйца

Чтобы блины были очень мягкими и нежными, эластичными, действительно следует использовать яйца. Но с их добавлением нужно быть предельно аккуратными.

На 500 мл молока будет достаточно 2-3 яиц. Большее количество добавлять не нужно. Тем более что цена на продукт сейчас кусается.

Смотрите также, как готовит идеальные блины гуру кулинарии Евгений Клопотенко:

Ранее кулинар также рассказала, как приготовить тонкие ажурные блины на дрожжах.

Также читайте о печенье без молока и яиц, которое выходит всегда.

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