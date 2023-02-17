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Тонкі ажурні млинці на дріжджах. Найправильніший рецепт

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П'ятниця 17 лютого 2023 08:30
Тонкі ажурні млинці на дріжджах. Найправильніший рецепт Як приготувати правильні ажурні млинці (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Ажурні млинці на дріжджах можна подавати з різноманітними начинками, а можна їсти просто так. Головне, знати правильні пропорції, і правила приготування.

Рецептом поділилася відома кулінарка на YouTube-каналі Alina FooDee.

Складники:

  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 1-2 ст.л.
  • Сухі швидкодіючі дріжджі - 1 ч. л. (3-4 г)
  • Тепле молоко - 500 мл
  • Борошно - 200 г
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч.л.
  • Вершкове масло - 10-20 г
  • Яблука - 3 шт.
  • Цукор - за смаком
  • Кориця - за смаком

Покрокове приготування

Змішайте яйце, цукор, сухі дріжджі, молоко та борошно. Перемішайте до однорідності. Додайте олію та сіль.

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та рушником. Залиште у теплому місці на 50 хвилин. Тісто має підійти.

Обсмажуйте млинці на добре розігрітій сковороді.

Натріть яблука на великій тертці. Обсмажте на вершковому маслі, додавши цукор та корицю до смаку.

Заверніть яблучну начинку в млинці. За бажанням можна обсмажити млинці на вершковому маслі.

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