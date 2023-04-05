Які групи дітей мають пільги на харчування в школах і садочках: повний перелік
В Україні є певні соціальні категорії дітей, які мають право отримувати пільги на харчування у своєму закладі освіти: чи то школа, чи то дитячий садочок. На заклади вищої освіти це не поширюється.
Хто з дітей підпадає під цей закон, розповіли на сайті освітнього омбудсмена України.
Хто може розраховувати на безкоштовне харчування
- Діти-сироти
- Діти, позбавлені батьківського піклування
- Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах
- Діти з малозабезпечених сімей
- Діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України
- Діти зі статусом ВПО
- Діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів
- Учні закладів освіти, розташованих на територіях радіоактивного забруднення
- Діти, евакуйовані із зони відчуження
- Діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного відселення з моменту аварії
Крім того, органи місцевого самоврядування можуть визначати інші категорії дітей, які можуть отримувати безоплатне харчування. А якщо в сім'ї троє та більше дітей, то розмір плати за харчування зменшується на 50%.
Які документи повинні подати батьки
Для дітей-сиріт документом може бути рішення суду або місцевого виконавчого комітету про надання статусу дитини-сироти або дитини.
Для дітей з особливими освітніми потребами - це висновок інклюзивно-ресурсного центру.
Для батьків дітей із малозабезпечених сімей та сімей - довідка про призначення матеріальної допомоги, якщо вони її отримують.
Для дітей з-поміж осіб, залежно від ситуації (інвалідність одного з батьків, смерть, участь у бойових діях), це можуть бути відповідні посвідчення батьків або відповідна довідка.
Для дітей зі статусом ВПО, дітей, які мають статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів - це довідка про взяття на облік ВПО та рішення виконавчого комітету про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відповідно.
Для дітей із багатодітних сімей - копія посвідчення про надання статусу багатодітної сім'ї.
Деякі місцеві ради, крім зазначених документів, встановлюють також подання до закладу копії свідоцтва про народження дитини та довідки про склад сім'ї.
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