У каких групп детей есть льготы на питание в школах и садах: полный список

В Украине есть определенные социальные категории детей, у которых есть право получать льготы на питание в своем учебном заведении: будь то школа или детский сад. На заведения высшего образования это не распространяется.

Кто из детей подпадает под этот закон, рассказали на сайте образовательного омбудсмена Украины.

Кто может рассчитывать на бесплатное питание

Дети-сироты

Дети, лишенные родительской опеки

Дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах

Дети из малообеспеченных семей

Дети из семей погибших (умерших) ветеранов войны и семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины

Дети со статусом ВПЛ

Дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов

Учащиеся учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения

Дети, эвакуированные из зоны отчуждения

Дети, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, и проживавших в зоне безусловного отселения с момента аварии

Кроме того, органы местного самоуправления могут определять другие категории детей, которые могут получать бесплатное питание. А если в семье трое и более детей, то размер платы за питание уменьшается на 50%.

Какие документы должны подать родители

Для детей-сирот документом может быть решение суда или местного исполнительного комитета о предоставлении статуса ребенка-сироты или ребенка.

Для детей с особыми образовательными потребностями - это вывод инклюзивно-ресурсного центра.

Для родителей детей из малообеспеченных семей и семей - справка о назначении материальной помощи, если они ее получают.

Для детей среди лиц, в зависимости от ситуации (инвалидность одного из родителей, смерть, участие в боевых действиях), это могут быть соответствующие удостоверения родителей или соответствующая справка.

Для детей со статусом ВПЛ, детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов - это справка о взятии на учет ВПЛ и решения исполнительного комитета о предоставлении статуса ребенка, который пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов соответственно.

Для детей из многодетных семей - копия удостоверения о предоставлении статуса многодетной семьи.

Некоторые местные советы, кроме указанных документов, устанавливают также представление в заведение копии свидетельства о рождении ребенка и справки о составе семьи.