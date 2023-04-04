Українці отримають від держави 26 тисяч: хто і як це може зробити

В умовах воєнного часу та проблем із роботою в Україні з'явилася можливість отримати унікальний ваучер у розмірі 26 тисяч на оплату навчання. Такий ваучер видає Державна служба зайнятості для здобуття нових професійних навичок та підвищення кваліфікації.

Як можна отримати такий ваучер і куди слід звертатися, розповіли в The Mango.

Хто може отримати ваучер на навчання

Захисники та захисниці України, які дістали поранення

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Внутрішньо переміщені особи

Усі українці віком від 45 років зі стажем роботи не менше 15 років

Основні вимоги:

Не зареєстровані як безробітні

Немає відповідної роботи на ринку праці

Не досягли пенсійного віку

Не отримували ваучери на навчання раніше

Немає перепідготовки коштом держави за останні три роки

Наявність професійної, спеціальної чи вищої освіти

Де можна вчитися з таким ваучером

Навчання відбувається у державних установах, а також на підприємствах, в організаціях, що мають ліцензію на освітню діяльність.

Перелік професій та спеціальностей для навчання, для яких можуть видати ваучер, затверджено Мінекономіки України.

До списку входять ремісничі та ремонтні роботи, професії у транспортній галузі, будівельні професії, медичні професії, в галузі IT, у сфері освіти, соціального забезпечення та соціальної роботи.

Українці можуть самостійно вибрати професію із переліку, а також форму та місце навчання.

Як отримати такий ваучер

Для цього потрібно звернутися до найближчого Центру зайнятості із заявою та надати список документів:

Паспорт

Трудова книжка

Документи про освіту

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Інші документи - на вимогу

Рішення про видачу ваучера ухвалюються в Центрі зайнятості протягом 8 робочих днів з дня подання документів.

Якщо студент припинив навчання з ваучеру

Якщо навчання було перервано без поважної причини, всі кошти, які були надані за ваучером, повинні бути повернені протягом 30 днів.

Однак існують поважні причини, через які навчання може бути припинено і повернення коштів не потрібно.

Наприклад: вирок суду, смерть, визнання зниклим або недієздатним безвісти, переїзд в інше місто на ПМП, заклик на військову службу, проходження військових зборів або мобілізація.