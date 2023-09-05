Які електроприлади варто вимкнути на ніч, щоб зменшити суми у платіжках за світло

Рахунки за електроенергію можна зменшити лише у разі економії ресурсу. І для цього потрібно не тільки розумно витрачати електрику в будинку, міняти лампи на енергозберігаючі та вимикати світло у приміщеннях. Істотно заощадити допоможе ще один прийом - вимикати на ніч прилади з розетки, які споживають дуже багато електрики.
Які прилади варто вимкнути на ніч із розетки, щоб зменшити суми у платіжках - читайте у матеріалі Styler.
Багато людей перед сном просто клацають пультом і залишають на ніч плазмові телевізори, включеними в розетку. Але навіть у вимкненому стані телевізор продовжує споживати електроенергію.
Тому його варто перед сном вимикати не лише пультом, а й із розетки. Для зручності можна використовувати спеціальний подовжувач, на якому є кнопка живлення.
Настільні комп'ютери споживають багато електроенергії. Особливо це стосується старіших моделей. Якщо є така можливість - настільний комп'ютер можна замінити на ноутбук, який споживає у рази менше електроенергії, а також може досить довго обходитися без живлення.
Якщо можливості замінити комп'ютер немає, його обов'язково потрібно на ніч вимикати з розетки, оскільки навіть у вимкненому стані він споживає електроенергію.
Звична картина - у розетки застромлені кабелі для зарядки всіх гаджетів у домі. Це дійсно дуже зручно: розрядився планшет, телефон, годинник і ви відразу можете встановити їх на зарядку, не витрачаючи часу на пошуки потрібного кабелю.
Але експерти радять витягувати з розеток всі зарядки, якими ви зараз не користуєтеся, оскільки вони також споживають електроенергію. І хоча вони "тягнуть" дуже мало, але якщо порахувати кількість зарядок у домі та кількість годин, які вони проводять у розетках, то економія може бути суттєвою.
Цей корисний кухонний агрегат тягне багато електроенергії, особливо при роботі 24 години на добу. Щоб зменшити витрати електроенергії, потрібно відключати морозильну камеру на ніч.
Якщо у вас небагато продуктів, то можна використовувати камеру в холодильнику. Якщо ви використовуєте морозильну камеру регулярно, то варто вимикати її ввечері й знову вмикати вранці - продукти за цей час розморозитися не встигнуть, а ви заощадите трохи електроенергії.
Цей дуже корисний агрегат витрачає дуже багато електроенергії навіть під час періоду "спокою", коли ви не перете, не приймаєте душ і не миєте посуд.
Основне завдання такого нагрівача - підтримувати потрібну температуру постійно. Однак вам не це зовсім не потрібно і достатньо буде, якщо ви його включатимете в певний час, а в решту часу триматимете вимкненим.
У холодну пору року обігрівачі просто необхідні у багатьох будинках. Але вони також є "пожирачем" електроенергії. Регулярне та постійне використання обігрівача може збільшити ваші платіжки майже на 50%.
Тому варто використовувати його тільки тоді, коли в будинку зовсім холодно. А залишати обігрівач включеним на ніч - не варто.
Цей агрегат на кухні значно полегшує побут, але в залежності від використання, типу та розміру середня посудомийна машина може споживати близько 1000 Вт енергії на годину. Ще для її роботи потрібне нагрівання води, а це збільшує рахунки за електрику.
Намагайтеся завантажувати таку машину по максимуму та згідно з інструкцією та чергуйте з ручним миттям посуду.
До речі, ми раніше писали, що українцям розповіли про тарифи на світ восени.
А ще розповідали, що з'явилися перші графіки відключення світла.