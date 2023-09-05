Які електроприлади варто вимкнути на ніч, щоб зменшити суми у платіжках за світло

Телевізор

Багато людей перед сном просто клацають пультом і залишають на ніч плазмові телевізори, включеними в розетку. Але навіть у вимкненому стані телевізор продовжує споживати електроенергію.

Тому його варто перед сном вимикати не лише пультом, а й із розетки. Для зручності можна використовувати спеціальний подовжувач, на якому є кнопка живлення.

Комп'ютер

Настільні комп'ютери споживають багато електроенергії. Особливо це стосується старіших моделей. Якщо є така можливість - настільний комп'ютер можна замінити на ноутбук, який споживає у рази менше електроенергії, а також може досить довго обходитися без живлення.

Якщо можливості замінити комп'ютер немає, його обов'язково потрібно на ніч вимикати з розетки, оскільки навіть у вимкненому стані він споживає електроенергію.

Кабелі для заряджання гаджетів

Звична картина - у розетки застромлені кабелі для зарядки всіх гаджетів у домі. Це дійсно дуже зручно: розрядився планшет, телефон, годинник і ви відразу можете встановити їх на зарядку, не витрачаючи часу на пошуки потрібного кабелю.

Але експерти радять витягувати з розеток всі зарядки, якими ви зараз не користуєтеся, оскільки вони також споживають електроенергію. І хоча вони "тягнуть" дуже мало, але якщо порахувати кількість зарядок у домі та кількість годин, які вони проводять у розетках, то економія може бути суттєвою.

Морозильна камера

Цей корисний кухонний агрегат тягне багато електроенергії, особливо при роботі 24 години на добу. Щоб зменшити витрати електроенергії, потрібно відключати морозильну камеру на ніч.

Якщо у вас небагато продуктів, то можна використовувати камеру в холодильнику. Якщо ви використовуєте морозильну камеру регулярно, то варто вимикати її ввечері й знову вмикати вранці - продукти за цей час розморозитися не встигнуть, а ви заощадите трохи електроенергії.

Нагрівач для води

Цей дуже корисний агрегат витрачає дуже багато електроенергії навіть під час періоду "спокою", коли ви не перете, не приймаєте душ і не миєте посуд.

Основне завдання такого нагрівача - підтримувати потрібну температуру постійно. Однак вам не це зовсім не потрібно і достатньо буде, якщо ви його включатимете в певний час, а в решту часу триматимете вимкненим.

Обігрівач

У холодну пору року обігрівачі просто необхідні у багатьох будинках. Але вони також є "пожирачем" електроенергії. Регулярне та постійне використання обігрівача може збільшити ваші платіжки майже на 50%.

Тому варто використовувати його тільки тоді, коли в будинку зовсім холодно. А залишати обігрівач включеним на ніч - не варто.

Посудомийна машина

Цей агрегат на кухні значно полегшує побут, але в залежності від використання, типу та розміру середня посудомийна машина може споживати близько 1000 Вт енергії на годину. Ще для її роботи потрібне нагрівання води, а це збільшує рахунки за електрику.

Намагайтеся завантажувати таку машину по максимуму та згідно з інструкцією та чергуйте з ручним миттям посуду.