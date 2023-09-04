Українцям розповіли, що буде з тарифами на світло восени: скільки платитимемо

В Україні восени тарифи на світло не підвищуватимуться. Так, у вересні плата за електроенергію буде такою ж, як у серпні, тобто 2,64 грн за кіловат*годину - незалежно від обсягу споживання.

Про це повідомив у ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

Що буде з тарифами на світ в Україні

У Міненергетики не планують підвищувати тарифи до закінчення опалювального сезону 2023-2024 років.

"Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон", - зазначив Галущенко.

За його словами, підвищення вартості електрики було вимушеним заходом.

За його словами, на такий строк влада пішла задля отримання додаткових коштів на ремонт енергосистеми, пошкодженої російськими атаками.

"Всі розрахунки показували: ми не зможемо максимально відновити систему до наступної зими. І, відповідно, провести наймасштабнішу ремонтну кампанію та підтримати генерацію", - резюмував він.

Як економити на електроенергії

Українці можуть платити за електроенергію менше. Для цього необхідно перейти на двозонний чи тризонний тариф.

Як вибрати більш вигідний тариф

Споживачі можуть самостійно вирішити, на який тариф перейти - двозонний чи тризонний. Тоді платитимуть за електроенергію залежно від часу споживання. Найвигідніший тариф при користуванні світлом уночі.

Двохзонні тарифи припускають, що:

з 23:00 до 7:00 - вартість становить 1,32 грн за кВт/год (50% від повного тарифу)

з 7:00 до 23:00 – 2,64 гривні за кВт/год (повний тариф)

Тризонні тарифи припускають, що:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 3,96 гривні за кВт/год (150% від повного тарифу)

з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 - 2,64 гривні за кВт/год (повний тариф)

з 23:00 до 7:00 – 1,06 гривні за кВт/год (40% від повного тарифу)

Як перейти на більш дешевий тариф

Для того, щоб перейти на інший тариф, потрібно мати спеціальний лічильник. Купити його можна самостійно або у оператора мереж. Ціни на такі пристрої коливаються від 1,5 до 3 тис. грн.

Перед покупкою варто уточнити у компанії, яка модель лічильника вам підійде. Окупиться такий пристрій приблизно за півроку - рік, залежно від того, скільки сім'я використовує електроенергію.